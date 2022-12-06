Заявление об этом он опубликовал в своем Twitter.

При этом Орбан фактически возразил сам себе, заявив, что якобы венгерского вето на самом деле не было.

"Сегодня все новости – о том, что Венгрия заблокировала финансовую помощь для Украины. Это все фейк. Венгрия готова предоставлять Украине финансовую помощь, но на двусторонней основе. Никаких вето, никакого шантажа. Мы хотим убедить страны ЕС, что общий европейский долг – это не решение. Если мы продолжим двигаться по пути к сообществу с долгом, развернуться будет невозможно. Мы видим будущее Европы иначе – на основе сильных стран-членов, вместо огромного общего долга", - написал Орбан.

Напомним, 6 декабря Венгрия на заседании Совета ЕС высказалась против принятия предложения Еврокомиссии выделить Украине в 2023 году 18 млрд евро финансовой помощи. В экспертных кругах считают, что это может быть элементом шантажа в связи с тем, что Еврокомиссия не соглашается предоставить Венгрии часть средств из фондов ЕС из-за проблем с верховенством права.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис после этого предположил , что ЕС примет политическое решение, которое позволит предоставить Украине в 2023 году 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи, несмотря на позицию Венгрии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb