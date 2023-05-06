Об этом Орбан сказал в эфире Radio Kossuth, сообщает УНИАН .

Такое заявление прозвучало в радиоэфире, однако оно не вошло в итоговый материал, который был выложен на YouTube.

"Потери украинцев — это и наши потери... В Украине тоже живут венгры, часть Украины – это давняя венгерская земля, которая сейчас принадлежит Украине. Закарпатские венгры не иммигрировали, их туда не занесло ветром. Они всегда там жили, это их страна, это их земля. Они тоже погибают в войне. Мы, венгры, вдвойне мотивированы принести мир в Украину и всегда ищем возможности внести свой вклад в дело мира", - рассказал Орбан.