Орбан на следующей неделе планирует посетить Грузию
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что вместе с министрами посетит Грузию, которую, по его мнению, "несправедливо" обделили статусом кандидата на членство в Европейском Союзе.
Об этом Орбан сообщил перед встречей лидеров ЕС в Гранаде, сообщает JAM News.
"В Тбилиси состоится заседание межправительственной комиссии. Правительство Венгрии будет в Грузии. Все министры будут со мной в Тбилиси", – сказал Орбан, отметив, что визит состоится на следующей неделе.
Он также повторил свой тезис о том, что Грузии в июне 2022 года "совершенно несправедливо" отказали в статусе кандидата на членство в ЕС.
"Лидеры (ЕС. – Ред.) эгоистичны. Они не хотят впускать вас и давать вам финансовые ресурсы, в которых вы нуждаетесь... Это абсолютно несправедливо относительно вашей страны, поэтому мы должны делиться тем, что имеем, потому что вы нам нужны, у вас стратегическая позиция", – объяснил венгерский премьер.
Венгерские власти давно публично поддерживают Грузию, в то время как в ЕС ее критикуют из-за отката демократических реформ.
- В июне в Брюсселе отметили , что Грузия полностью выполнила лишь 3 из 12 рекомендаций по получению статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Согласно рабочей версии устной оценки, в ЕС говорят, что Грузия должна сосредоточиться на политической деполяризации, судебной реформе, деолигархизации, свободе СМИ.
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