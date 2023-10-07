Орбан на следующей неделе планирует посетить Грузию

Об этом Орбан сообщил перед встречей лидеров ЕС в Гранаде, сообщает JAM News.

"В Тбилиси состоится заседание межправительственной комиссии. Правительство Венгрии будет в Грузии. Все министры будут со мной в Тбилиси", – сказал Орбан, отметив, что визит состоится на следующей неделе.

Он также повторил свой тезис о том, что Грузии в июне 2022 года "совершенно несправедливо" отказали в статусе кандидата на членство в ЕС.

"Лидеры (ЕС. – Ред.) эгоистичны. Они не хотят впускать вас и давать вам финансовые ресурсы, в которых вы нуждаетесь... Это абсолютно несправедливо относительно вашей страны, поэтому мы должны делиться тем, что имеем, потому что вы нам нужны, у вас стратегическая позиция", – объяснил венгерский премьер.

Венгерские власти давно публично поддерживают Грузию, в то время как в ЕС ее критикуют из-за отката демократических реформ.