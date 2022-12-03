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OPINION

Орбан и "йоббики", видимо, хотят денег

Игорь Гулик
3 декабря, 2022 суббота
20:04
Мнение

Брюссель заморозил 7,2 млрд евро из-за коррупции Будапешта и отступления от демократии

После всеобщего европейского хохота из-за архаического шарфа, которым премьер-министр Венгрии пытался продемонстрировать свои почти Арпадовые амбиции, Виктор Орбан учуял что-то не то. В частности, что когда его берут на смех, — как австрийцы, — значит, что в столицах ЕС его не воспринимают как серьезного политика, а скорее как старого, примитивного популиста. Потому что, пожалуй, и еврочиновникам, и дипломатам соседних с Венгрией стран уже надоело реагировать на "экстравагантные" проделки Орбана, и они решили отвечать троллингом — может, хоть так поймет.

Давний приятель Путина (а, возможно, и подельник по делу агрессии против Украины, ибо кто его знает, что имел в виду лидер правящей партии Фидес, когда намекал на возможное разделение Украины?) вдруг кардинально изменил свою риторику. На конгрессе Международного объединения христианских демократов (CDI), где он является вице-президентом, Орбан заговорил, что "Европа едина в своих целях, главное, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы. А для этого нам нужна суверенная Украина". Правда, не обошлось без "уточнений", мол, Венгрия таки имеет свое видение восстановления мира, отличное от Брюсселя, поэтому Будапешт "будет дебатировать и дальше".

Конечно, Орбан-популист вынужден учитывать мнение тех, кто много лет верит ему и стабильно голосует за Фидес. Но маятник общественного мнения в последнее время качнулся не в нужную для премьера сторону. Большинство венгров не разделяет пророссийскую политику действующего главы правительства, при чем разочарованных увеличилось с весны на 17 процентов.

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Граждане не желают третий раз повторить печальный опыт прошлого века, когда их правители выбирали неправильных союзников в мировых войнах. В следствии о "Большой Венгрии" осталось лишь сладкое упоминание на фанатском шарфике Орбана. "Роковой" Трианон 1920 года до сих пор хорошо помнят, как и вассальную зависимость адмирала Хорти от нацистского режима Гитлера.

Орбан-популист вынужден учитывать мнение тех, кто много лет верит ему и стабильно голосует за Фидес. Но маятник общественного события в последнее время качнулся не в нужную для премьера сторону. Большинство венгров не разделяет пророссийскую политику действующего главы правительства, при чем разочарованных увеличилось с весны на 17 процентов

Пример заразен. На днях президент печально известной пророссийской партии Йоббик, культивирующей ксенофобию и антисемитизм, Мартон Дендьоши принялся извиняться перед украинцами за свои визиты в террористические сепаратистские образования "ЛДНР". Такого больше бы не сделал, заявил Дёндьоши. Правда, нашел любопытное оправдание. Мол, отмена языкового закона (известного как "закон Кивалова-Колесниченко", принятого во времена Януковича) властями Петра Порошенко изрядно встревожила венгров. Да так, что они увидели "лишь одну страну, которая признала эту проблему и была готова поддержать нас — заявлениями, политически, дипломатично, защищая также свое меньшинство в Украине. И это была Россия". Ну, оправдание так себе, особенно если учесть визиты "йоббиков" в аннексированный Россией Крым еще до пятого президента Украины.

Мартона Дёндьоши, как и в конце концов, Виктора Орбана и других венгерских популистов интересуют выборы и рейтинги. Они очень чувствительны к настроениям своих граждан и к движениям возможных конкурентов. Так, вице-президент орбановской партии Фидес, которая одновременно является и президентом Венгерской Республики, Каталин Новак в Киеве заявила, что "ответственность Владимира Путина за эту войну очевидна и венгры всегда и во всем выступали против этого страдания и кровопролития. Мы соседствуем с Украиной и наши соседи могут полагаться на нашу помощь. Соседи будут всегда оставаться соседями". При этом она вспомнила венгров, защищающих Украину в рядах Вооруженных сил.

А мэр Будапешта Гергей Корачонь прямо заявил, что Орбану всегда нужен "враг", которого можно обвинить в том, что "дела обстоят не так". И этим "врагом" для лидера Фидеса стала Украина. "В противном случае им придется признать, что они плохо управляют страной", – отметил Корачонь. Замечу, что Корачонь является прямым конкурентом правящей партии.

Вице-президент орбановской партии Фидес, которая одновременно является и президентом Венгерской Республики, Каталин Новак в Киеве заявила, что "ответственность Владимира Путина за эту войну очевидна и венгры всегда и во всем выступали против этого страдания и кровопролития

Но, по-моему, главным мотиватором изменения позиции Орбана и его окружения в отношении Украины стали деньги. А именно 7,2 млрд евро, которые Брюссель заморозил из-за коррупции Будапешта и отступления от демократии. ЕС поставил перед Орбаном задачу из 27 пунктов, которые его правительство должно решить, если хочет получить эти средства.

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И этим же, видимо, продиктована венгерская тишина по поводу украинских перспектив в НАТО. По крайней мере, на последней министерской встрече в Бухаресте все 30 стран Альянса согласились с необходимостью предоставления Украине членства в Североатлантическом блоке.

На уловку Орбана получить выгоду от сотрудничества с Путиным (в частности, в поставках газа и лоббировании отмены санкций против Москвы) Европейский союз нашел управу. Думаю, и венгры в скором времени поставят своего лидера перед выбором: или шарф с "Великой Венгрией", или большинство в парламенте.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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