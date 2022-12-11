Орбан и "ветократия"
На саммите лидеров Орбан может "ощутить глубину аргументов" лидеров ЕС, которые, судя по реакции "Дзен-Тилони", очень злые
Даже "Дзен-Тилони", — как называют еврокомиссара Паоло Джентилони в ЕС за дипломатический язык и холодную выдержку, — не выдержал, назвав стратегию Орбана "ветократией".
На столе:
1) заложники Орбана:
- закон о корпоративном налоге,
- €18 млрд помощи Украине.
2) решения, которые Орбан пытается заставить ЕС принять:
- одобрение плана восстановления, чтобы получить грант от ЕС в €5,8 млрд (если не получит одобрения до конца года — потеряет 70% из него);
- пересмотр решения Еврокомиссии о замораживании €7,5 млрд Венгрии в фондах ЕС из-за проблем с коррупцией и верховенством права.
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В понедельник Чехия собирает послов, чтобы найти решение.
Орбан, похоже, переиграл с ветократией, мотивировав брюссельских бюрократов найти противоядие
Украина помощь может получить по другой процедуре – под гарантии национальных правительств. Дольше, потому что потребуется одобрение парламентов стран, но не критично.
Закон о корпоративном налоге с вето Венгрии принять невозможно.
Что делать с таким шантажом "вето ради вето" – также законодательство ЕС ответа не дает.
Еврокомиссия не будет пересматривать свое решение о заморозке в €7,5 млрд, хотя может смягчить оценки.
Украина помощь может получить по другой процедуре – под гарантии национальных правительств. Дольше, потому что потребуется одобрение парламентов стран, но не критично
План восстановления вполне реально для Венгрии может быть одобрен как морковь. Одобрение плана – это лишь шанс в будущем получить €5,8 млрд, а не гарантия получения.
ЕС может, несмотря на вывод комиссии, принять свое решение и не замораживать €7,5 млрд. Но это сделает ветократию еще более привлекательной и распространенной, потому что будет ясно, что это работает.
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15 декабря – саммит лидеров ЕС.
С одной стороны, никто не хочет тянуть с решением к саммиту, чтобы не дать Орбану превратить его в пародию.
С другой, возможно, только на саммите лидеров Орбан может "ощутить глубину аргументов" лидеров ЕС, которые, судя по реакции "Дзен-Тилони", очень злые.
Во всяком случае, Орбан, похоже, переиграл с ветократией, мотивировав брюссельских бюрократов найти противоядие.
Об авторе: Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015-2019 гг.).
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