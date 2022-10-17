Пока мадьярские владыки прогибаются в реверансах перед Путиным, посещая кремлевского диктатора в его берлоге и договариваясь о "дешевом российском газе", оппозиционеры, не подконтрольные руководящей партии Фидес, громко заявляют о своем несогласии.

На днях Мэр Будапешта Гергей Корачонь заявил, что "российский газ - это огромная афера", а венгерские власти ведут страну к проигрышу.

По его словам, если бы дешевый российский газ существовал, то венграм не пришлось бы платить невероятно высокие счета за коммунальные услуги. "Дешевый российский газ – это огромная афера. Зато есть очень дорогой российский газ! То, что случалось так много раз в венгерской истории, происходит снова: правительство не только ставит страну на неправильную сторону истории, но и ставит ее на проигравшую сторону. То, что они не могут отличить агрессора от жертвы, не только – хотя этого было достаточно – морально неоправданным, но и экономически вредным».

Важен сам факт понимания отдельными венгерскими политиками того, что выстраивать плохие отношения с миром, в частности Европейским союзом, становиться на сторону разрушителя континентальных границ Путина, да еще и "не отличать агрессора от жертвы", так, как это делает Орбан и Сийярто, — дорога в тупик

Эти слова городского головы столицы, избранного от партии "Диалог для Венгрии" (Párbeszéd Magyarországért) можно было бы, конечно, списать на оппозиционность мадьярских "зеленых", которую они демонстрировали в течение десятков лет. "Диалог" отказывался от коалиции с орбановской Фидес, но постоянно участвовал в выборах, мэр Будапешта Корачонь даже был кандидатом на должность премьер-министра.

Впрочем, важен сам факт понимания отдельными венгерскими политиками того, что выстраивать плохие отношения с миром, в частности Европейским союзом, становиться на сторону разрушителя континентальных границ Путина, да еще и "не отличать агрессора от жертвы", так, как это делает Орбан и Сийярто, – дорога в тупик.

Ведь даже если тщательно проанализировать обещанный бункерным дедушкой "дешевый газ" для Венгрии через "Турецкий поток", то это перспектива, написанная вилами по воде. Виталий Портников подробно рассказал, почему это так. Речь идет, в частности, во-первых, технологическая неспособность газопровода качать большие объемы газа в Европу, во-вторых, реальное отсутствие желающих инвесторов вкладывать средства в сомнительные прожекты Москвы и попасть под жесткие санкции, в-третьих, юридические проблемы функционирования "Турецкого потока". Но Сийярто и Орбан, по-видимому, либо не понимают всех этих аспектов, либо не желают видеть того, что Эрдоган, обсуждая с Путиным эксплуатацию южного газопровода, просто выбивает скидку для Турции и отнюдь не для Венгрии. Скидку уже и сейчас, а там будет видно… Совершенно в стиле владельца Белого дворца в Анкаре, равно как и "зерновое соглашение". Эрдоган – спекулянт высшего левела, потому и политика его соответствующая.

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Орбан и Сийярто – популисты. Их держит на плаву реваншистская риторика "Великой Венгрии", откровенно антидемократические выпады, поиск внешних врагов. Кому пришлось побывать в Будапеште, тот заметил невероятное количество билбордов с образами в адрес Джорджа Сороса. Да, именно венгерского еврея, а теперь известного миллиардера и филантропа, основателя Фонда Открытого Общества сделали "крайним" во всех бедах его родины. Орбан даже заявил, что Сорос "больше всего развращает бюрократов в Брюсселе, которые шантажируют и угрожают Венгрии". Как это похоже на Россию, где институты, основанные при содействии ФВС, либо закрыли, либо заставили маркировать себя "иностранными агентами". А в Украине ли мы не видели нагонку на гражданские общества "соросят", пожалуй, с подачи тех же эфесбешных кураторов.

Орбан и Сийярто – популисты. Их держит на плаву реваншистская риторика "Великой Венгрии", откровенно антидемократические выпады, поиски внешних врагов

Гергель Корачонь, оппонируя Фидес и ее лидерам, говорит откровенно: "Мы ничего не получаем за безответственную политику качелей, которую проводит правительство. Мы должны выйти из тени Путина, мы должны перейти от ископаемой энергии к возобновляемой, мы должны выбрать энергонезависимость вместо энергозависимости". Его акцент на том, что Орбан "ставит страну на неправильную сторону истории, но и ставит ее на проигравшую сторону", напоминаэт мадьярам не только о нацистском режиме адмирала Миклоша Хорти, но и о жестоком подавлении советами Венгерского восстания 1956 года.

Американский писатель, мотиватор Стивен Кови в книге "8-й навык" зиронизировал, что "дьявол скрывается в деталях, а успех - в системах". Так и в нашем случае: популизм строится на песке, и в Третьей мировой, которая идет между демократией как системой и популистическими автократиями или диктатурами, возобладает система. И хорошо, что у наших соседей за Дунаем есть осознающие политики.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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