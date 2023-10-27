Орбан и Фицо блокируют 50 млрд евро помощи Украине на саммите лидеров ЕС, - Politico
На саммите лидеров ЕС представители стран постараются убедить премьер-министров Венгрии и Словакии обновить бюджет для поддержки Украины в 2024 году
Об этом сообщает Politico.
Лидеры стран Евросоюза обсуждают пополнение общего бюджета блока для продолжения поддержки Украины с 2024 года и пытаются убедить премьер-министров Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо, выступающих против пакета помощи в размере 50 млрд евро для Украины.
Орбан заявил, что поддержка ЕС не работает, а Фицо выразил обеспокоенность коррупцией в Украине. Однако обновление бюджета ЕС нуждается в поддержке всех 27 членов блока.
Брюссель надеется убедить Венгрию отменить свое право вето по военной помощи ЕС, задержанному из-за длительного спора о верховенстве права.
Решение об обновлении бюджета блока должно быть принято до конца года, поскольку текущее финансирование ЕС для Украины должно завершиться с началом 2024 года.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 26 октября заявил , что готов к переговорам с Украиной по снятию вето с военной помощи ЕС в размере 500 млн.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил , что гордится своими контактами с президентом РФ Владимиром Путиным, с которым он встречался в Китае в этом месяце.
- Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил Еврокомиссии, что не будет оказывать Украине военную помощь. Страна ограничится гуманитарной поддержкой.
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