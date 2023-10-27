Орбан и Фицо блокируют 50 млрд евро помощи Украине на саммите лидеров ЕС, - Politico

Об этом сообщает Politico.

Лидеры стран Евросоюза обсуждают пополнение общего бюджета блока для продолжения поддержки Украины с 2024 года и пытаются убедить премьер-министров Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо, выступающих против пакета помощи в размере 50 млрд евро для Украины.

Орбан заявил, что поддержка ЕС не работает, а Фицо выразил обеспокоенность коррупцией в Украине. Однако обновление бюджета ЕС нуждается в поддержке всех 27 членов блока.

Брюссель надеется убедить Венгрию отменить свое право вето по военной помощи ЕС, задержанному из-за длительного спора о верховенстве права.

Решение об обновлении бюджета блока должно быть принято до конца года, поскольку текущее финансирование ЕС для Украины должно завершиться с началом 2024 года.