Орбан и эмир Катара поздравили Эрдогана с победой на выборах

Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани написали в Twitter.

Так, Виктор Орбан 28 мая поздравил Эрдогана с "безоговорочной победой на выборах".

"Поздравление президенту Эрдогану с его безоговорочной победой на выборах! Поздравляем, господин президент!", - написал Орбан.

Эмир Катара также поздравил в twitter Эрдогана: "Мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган, поздравляю вас с победой и желаю вам успехов на новой должности, чтобы вы добились того, к чему стремится братский турецкий народ в плане прогресса и процветания, а также для крепких отношений между нашими двумя странами к дальнейшему развитию и росту".

Окончательные результаты выборов президента Турции еще не известны.