Орбан и эмир Катара поздравили Эрдогана с победой на выборах
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани поздравили Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием в должности президента Турции
Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани написали в Twitter.
Так, Виктор Орбан 28 мая поздравил Эрдогана с "безоговорочной победой на выборах".
"Поздравление президенту Эрдогану с его безоговорочной победой на выборах! Поздравляем, господин президент!", - написал Орбан.
Эмир Катара также поздравил в twitter Эрдогана: "Мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган, поздравляю вас с победой и желаю вам успехов на новой должности, чтобы вы добились того, к чему стремится братский турецкий народ в плане прогресса и процветания, а также для крепких отношений между нашими двумя странами к дальнейшему развитию и росту".
Окончательные результаты выборов президента Турции еще не известны.
- В воскресенье, 28 мая, Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Киличдароглу борются за пост президента Турции во втором туре выборов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.66
-
EUR
Покупка 40.04Продажа 40.88
- Актуальное
- Важное