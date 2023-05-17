Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Орбан и его "европейское единство"
OPINION

Орбан и его "европейское единство"

Игорь Гулик
17 мая, 2023 среда
18:08
Мнение

Так повелось, что после ужасов нацизма и Второй мировой войны политики, желая унизить своих оппонентов, применяли "бронебойный", по их мнению, аргумент

Они сравнивали их с Гитлером или практиками нацистской верхушки. Считалось, что дальнейшие объяснения излишни, и тот, кому адресовались подобные обвинения, должен был тихо сесть в углу, стесняясь того, что натворил.

Финт, конечно, беспроигрышный и некорректный, как говорится, удар ниже пояса. Но в то же время и удостоверяющий интеллектуальный уровень "прокурора", его неспособность искать в истории другие аналогии.

Рекордсменом в навешивании "гитлеровских ярлыков" до сих пор считалась Россия, разбрасываясь направо-налево обвинениями в адрес "нацистского режима Киева", а затем распространив этот нарратив на весь ненавистный путинскому режиму "буржуазный Запад". Как раз имеем ситуацию, прогнозируемую фразой, вероятно, еще Уинстона Черчилля: "Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". Хотя не факт, что именно британский премьер озвучил такой вывод.

Рекордсменом в навешивании "гитлеровских ярлыков" до сих пор считалась Россия, разбрасываясь направо-налево обвинениями в адрес "нацистского режима Киева", а затем распространив этот нарратив на весь ненавистный путинскому режиму "буржуазный Запад"

Читайте также: Гуляш по-орбановски несравненный

В конце концов Тимоти Снайдер несколько омодернил старый термин для определения идеологии путинизма: "Я назвал это "шизофашизмом". У украинцев элегантнейшая формулировка. Они называют это "рашизмом".

Совершенно закономерно, что союзники кремлевского диктатора пользуются подобными методами, несмотря на то, что они, казалось бы, абсолютно неоправданны ни ситуацией, в которой находятся, ни исповедуемыми якобы ценностями.

К примеру, венгерский премьер Виктор Орбан, лидер страны Евросоюза и НАТО, но безоговорочный фанат Путина и путинизма, принялся критиковать Брюссель за настоятельные призывы других членов ЕС к единству перед угрозой с Востока. Орбан рассуждал недолго и выпалил макабричное сравнение. Мол, даже Адольф Гитлер мечтал о европейском единстве и впоследствии обращался к идее "более тесного союза".

Что тут скажешь? Венгрия Орбана, которая прозябает благодаря европейским субвенциям и дотациям, однако даже с такими "костылями" не способна обуздать обвальную инфляцию, грезит реваншистскими идеями до сих пор. Если для Германии точкой бифуркации фашизма стала так называемая Веймарская республика, то Орбану и его соратникам просто мешают спать последствия Трианонского договора 1920 года. Немцы жестоко заплатили за идеи возрождения "Великого Рейха", но, очевидно, мадьяры до сих пор не расстались с идеей "Великой Венгрии".

Читайте также: Орбан и "йоббики", вероятно, хотят денег

Европейское единство по-орбановски — это возможность для Будапешта паразитировать на еэсовских грантах и средствах, но тщеславно отвергать любые намеки на определенные обязательства, предусмотренные условиями членства в Унии. При этом не забыв по-фарисейски назвать Украину "финансово несостоятельной".

Европейское единство по-орбановски — это возможность для Будапешта паразитировать на еэсовских грантах и средствах, но тщеславно отвергать любые намеки на определенные обязательства, предусмотренные условиями членства в Унии. При этом не забыв по-фарисейски назвать Украину "финансово несостоятельной"

Когда страны Европы, конечно, со скрипом, но отказываются от российских энергоносителей, вполне резонно считая это "торговлей на крови" и усилением точно постучащего в их двери агрессора, Петер Сиярто баражирует между Дунаем и Москва-рекой, чтобы договориться с Путиным о выгодные контракты

Когда европейцы солидарны с Украиной не в последнюю очередь за то, что она платит кровавую цену за ценности демократии и свободы, Орбан свысока и публично насмехается над этими ценностями. Спикер фидесовского правительства Золтан Ковач в напечатанной недавно колонке цинично обвиняет Европу за то, что, мол, ее лидеры ставят глобальные интересы выше своих, "домашних".

Читайте также: Орбан завидует Путину

Очевидно, что в Европе болезненно реагируют на венгерские выходки. Чешский министр иностранных дел Ян Липовский, в частности, заявил, что никто не заставляет венгров "быть частью этого сообщества, если они испытывают дискомфорт".

Но мне кажется, что венграм таки комфортно в ЕС. Другое дело, что Виктор Орбан и его единомышленники сделали страну и ее граждан заложниками собственной недальновидности. Я уже писал, что по всей вероятности накануне российского вторжения венгерская верхушка согласовывала с Путиным идею расчленения Украины. Впрочем, даже факт сосредоточения венгерских войск на границе с Закарпатьем, о чем стало известно совсем недавно из уст Андраша Раца – венгерского эксперта безопасности, работающего сейчас в немецком аналитическом центре DGAP, говорит больше, чем "миротворческая риторика" соседских политиков.

… Другое дело, что ВСУ переписала этот зловещий сценарий. Придет время, и венгры тоже расспросят Орбана, что побудило его еще раз за последний век встать на сторону зла.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Украина
Россия
ЕС
Венгрия
Война с Россией
Виктор Орбан
Читайте также:
Борислав Береза
Автор
17 мая, 2023 среда
Можно ли убить Залужного?
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
16 мая, 2023 вторник
У Путина проблемы с наркотиками, - Буданов
обстріл, ППО
16 мая, 2023 вторник
Сегодня состоялась историческая ночь: ночью враг использовал все имеющиеся уловки, - Згурец
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.19
    Покупка 37.19
    Продажа 37.77
  • EUR
    Покупка 40.41
    Продажа 41.3
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
17 мая
19:15
Букмекеры спрогнозировали, кто сыграет в финале Лиги чемпионов
19:04
Обновлено
ВСУ обстреляли российский пункт управления, 4 склада, артиллерийское подразделение и 2 средства ПВО, - Генштаб
19:00
Обзор
Победные новости 448 дня войны: ВСУ ликвидировали уже более 200 тыс. окупантов, а Польша передала Украине почти все свои "миги"
18:29
Свадьба Белых ангелов: на Донетчине обручились полицейские, эвакуирующие людей из районов боевых действий
18:28
Обновлено
Российские террористы убили ребенка в Херсонской области
18:24
Эксклюзив
Требуется 60 лет, чтобы очистить всю территорию Украины от взрывоопасных предметов, - менеджер ОО "Ассоциация саперов Украины" Кустовская
18:22
РФ запустила фейк о повышении уровня радиации в Украине и за ее пределами
17:59
Самый дорогой форвард Украины Довбык начал переговоры с французским топ-клубом
17:55
"Манчестер Сити" – "Реал": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
17:51
США направили в Украину инспекторов для оценки состояния якобы поврежденной системы Patriot, – CNN
17:47
Приказал обстреливать жилые кварталы Херсона: подполковнику Черноморского флота РФ Жарких объявил подозрение
17:42
Обновлено
Россия согласилась на продление "зернового соглашения", - Bloomberg
17:27
Рейс Киев — Будапешт — Вена возвращается к привычным расписаниям после аварии на венгерской железной дороге
17:26
Ломаченко поспорил с абсолютным чемпионом из-за "грязных" обвинений в свой адрес
17:20
Обновлено
ВАКС: задержание экс-главы Верховного Суда Князева законно
17:14
Сиярто заявил, что Венгрия будет блокировать дальнейшую помощь ЕС Украине и назвал три причины
17:10
Эксклюзив
Белорусский общественный деятель Бульба объяснил, почему белорусов не забирают на войну
17:04
Если в действии не отображается жилье: Минреинтеграции разъяснило алгоритм пользования еВосстановлением
17:03
Эксклюзив
Николай Давидюк
Украина должна поднять чек ответственности России за нанесенный во время войны ущерб, - Давидюк
16:45
В Италии из-за мощных дождей затопило более 20 городов, есть погибшие
16:44
В МИД Нидерландов заявили, что прогресса в создании "авиационной коалиции" для Украины пока нет
16:37
Спецпредставитель Китая Ли Хуэй прибыл в Украину, - AFP
16:32
В Херсонской области мирный житель взорвался на российской мине
16:32
Во временно оккупированном Енакиево на Донбассе прогремел взрыв, - Андрющенко
16:29
Великобритания заявила, что не будет передавать Украине истребители
16:28
Глава Ространснадзора заявил, что из-за санкций российские авиакомпании летают на "просроченных" запчастях
16:12
Россия заявила, что не видела "мирную инициативу" африканских стран, но готова изучить их предложения
16:07
OPINION
Конфликт в руководстве ЧВК "Вагнер": Пригожин избавляется от "старой гвардии"?
16:00
Эксклюзив
Маховик российской пропаганды сдувается, поскольку россияне понимают, что будут отвечать за нее на уровне с Путиным, - Давидюк
15:57
Электричка из Белой Церкви будет доезжать в Киев быстрее: Укрзализныця изменила расписание
15:56
Лавров и глава МИД Беларуси обнародовали совместное заявление по поводу международного статуса Украины
15:36
Олаф Шольц
Германия не будет участвовать в "коалиции истребителей" для Украины, - Шольц
15:35
Украина вернула из РФ 6-летнюю дочь защитников Мариуполя, которых ранее удалось освободить из плена
15:34
На фото человек, пользующийся мобильным телефоном
В Украине появилось мобильное приложение, которое помогает больным ВИЧ и туберкулезом следить за здоровьем
15:18
Россия заморозила банковские счета дипмиссии Финляндии в стране
15:16
F-16
В Воздушных силах заявили, что альтернативы истребителям F-16 нет
15:16
Shell будет использовать новую технологию искусственного интеллекта для увеличения добычи нефти
14:51
Эксклюзив
Если вагнеровцы и захватят руины Бахмута, то за спинами ВСУ высоты: мы будем видеть врага, как на бильярдном столе, - боец ВСУ Сиротюк
14:47
РФ наращивает военное присутствие на ЗАЭС: оккупантов уже больше, чем персонала станции
14:38
Порт Одесской области покинуло последнее судно по действующему "зерновому соглашению"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV