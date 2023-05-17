Они сравнивали их с Гитлером или практиками нацистской верхушки. Считалось, что дальнейшие объяснения излишни, и тот, кому адресовались подобные обвинения, должен был тихо сесть в углу, стесняясь того, что натворил.

Финт, конечно, беспроигрышный и некорректный, как говорится, удар ниже пояса. Но в то же время и удостоверяющий интеллектуальный уровень "прокурора", его неспособность искать в истории другие аналогии.

Рекордсменом в навешивании "гитлеровских ярлыков" до сих пор считалась Россия, разбрасываясь направо-налево обвинениями в адрес "нацистского режима Киева", а затем распространив этот нарратив на весь ненавистный путинскому режиму "буржуазный Запад". Как раз имеем ситуацию, прогнозируемую фразой, вероятно, еще Уинстона Черчилля: "Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". Хотя не факт, что именно британский премьер озвучил такой вывод.

Рекордсменом в навешивании "гитлеровских ярлыков" до сих пор считалась Россия, разбрасываясь направо-налево обвинениями в адрес "нацистского режима Киева", а затем распространив этот нарратив на весь ненавистный путинскому режиму "буржуазный Запад"

Читайте также: Гуляш по-орбановски несравненный

В конце концов Тимоти Снайдер несколько омодернил старый термин для определения идеологии путинизма: "Я назвал это "шизофашизмом". У украинцев элегантнейшая формулировка. Они называют это "рашизмом".

Совершенно закономерно, что союзники кремлевского диктатора пользуются подобными методами, несмотря на то, что они, казалось бы, абсолютно неоправданны ни ситуацией, в которой находятся, ни исповедуемыми якобы ценностями.

К примеру, венгерский премьер Виктор Орбан, лидер страны Евросоюза и НАТО, но безоговорочный фанат Путина и путинизма, принялся критиковать Брюссель за настоятельные призывы других членов ЕС к единству перед угрозой с Востока. Орбан рассуждал недолго и выпалил макабричное сравнение. Мол, даже Адольф Гитлер мечтал о европейском единстве и впоследствии обращался к идее "более тесного союза".

Что тут скажешь? Венгрия Орбана, которая прозябает благодаря европейским субвенциям и дотациям, однако даже с такими "костылями" не способна обуздать обвальную инфляцию, грезит реваншистскими идеями до сих пор. Если для Германии точкой бифуркации фашизма стала так называемая Веймарская республика, то Орбану и его соратникам просто мешают спать последствия Трианонского договора 1920 года. Немцы жестоко заплатили за идеи возрождения "Великого Рейха", но, очевидно, мадьяры до сих пор не расстались с идеей "Великой Венгрии".

Читайте также: Орбан и "йоббики", вероятно, хотят денег

Европейское единство по-орбановски — это возможность для Будапешта паразитировать на еэсовских грантах и средствах, но тщеславно отвергать любые намеки на определенные обязательства, предусмотренные условиями членства в Унии. При этом не забыв по-фарисейски назвать Украину "финансово несостоятельной".

Европейское единство по-орбановски — это возможность для Будапешта паразитировать на еэсовских грантах и средствах, но тщеславно отвергать любые намеки на определенные обязательства, предусмотренные условиями членства в Унии. При этом не забыв по-фарисейски назвать Украину "финансово несостоятельной"

Когда страны Европы, конечно, со скрипом, но отказываются от российских энергоносителей, вполне резонно считая это "торговлей на крови" и усилением точно постучащего в их двери агрессора, Петер Сиярто баражирует между Дунаем и Москва-рекой, чтобы договориться с Путиным о выгодные контракты

Когда европейцы солидарны с Украиной не в последнюю очередь за то, что она платит кровавую цену за ценности демократии и свободы, Орбан свысока и публично насмехается над этими ценностями. Спикер фидесовского правительства Золтан Ковач в напечатанной недавно колонке цинично обвиняет Европу за то, что, мол, ее лидеры ставят глобальные интересы выше своих, "домашних".

Читайте также: Орбан завидует Путину

Очевидно, что в Европе болезненно реагируют на венгерские выходки. Чешский министр иностранных дел Ян Липовский, в частности, заявил, что никто не заставляет венгров "быть частью этого сообщества, если они испытывают дискомфорт".

Но мне кажется, что венграм таки комфортно в ЕС. Другое дело, что Виктор Орбан и его единомышленники сделали страну и ее граждан заложниками собственной недальновидности. Я уже писал, что по всей вероятности накануне российского вторжения венгерская верхушка согласовывала с Путиным идею расчленения Украины. Впрочем, даже факт сосредоточения венгерских войск на границе с Закарпатьем, о чем стало известно совсем недавно из уст Андраша Раца – венгерского эксперта безопасности, работающего сейчас в немецком аналитическом центре DGAP, говорит больше, чем "миротворческая риторика" соседских политиков.

… Другое дело, что ВСУ переписала этот зловещий сценарий. Придет время, и венгры тоже расспросят Орбана, что побудило его еще раз за последний век встать на сторону зла.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.