Орбан эмоционально отреагировал на слова Столтенберга о месте Украины в НАТО
Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану не понравилось заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о перспективе вступления Украины в Альянс
Об этом стало известно из сообщения Виктора Орбана в Twitter.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил негодование в связи с недавним заявлением генерального секретаря НАТО. Ранее во время своего визита в Киев Йенс Столтенберг заявил, что законное место Украины – в НАТО.
Опубликовав ссылку на статью издания Politico, где указывается заявление Столтенберга, Орбан написал краткую фразу: "Что?!"
- 20 апреля, во время совместной конференции, Йенс Столтенберг заявил , что место Украины - в НАТО и Альянс сделает все возможное, чтобы помочь нашему государству стать его членом. Генсек также отметил "долгосрочную преданность НАТО".
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину "несуществующей в финансовом плане страной". Он заявил, будто Будапешт финансирует пенсии и зарплаты украинцам.
- В Венгрии уверяют , что остаются на стороне Украины в войне, развязанной РФ. При этом в Будапеште назвали Россию партнером, а не другом.
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