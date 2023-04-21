Об этом стало известно из сообщения Виктора Орбана в Twitter.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил негодование в связи с недавним заявлением генерального секретаря НАТО. Ранее во время своего визита в Киев Йенс Столтенберг заявил, что законное место Украины – в НАТО.

Опубликовав ссылку на статью издания Politico, где указывается заявление Столтенберга, Орбан написал краткую фразу: "Что?!"