Орбан будет кулуарно бороться, чтобы не потерять деньги от ЕС, – эксперт-международник Тужанский
Дмитрий Тужанский, директор Института центральноевропейской стратегии, отметил, что Венгрия в целом в 7-летнем бюджете до 2027 года должна была получить от ЕС 22 млрд евро, а сейчас она может потери треть, а даже и половину от этих денег
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Деньги Венгрия может потерять по новой процедуре Верховенства права, когда выделение средств ЕС привязывается к выполнению критериев, связанных с коррупцией, тендерными процедурами и так далее. Из-за подобных критериев Венгрия последние полтора года не может распоряжаться 5,7 млрд евро, которые предоставляет ЕС как финансовый пакет по восстановлению после COVID. Венгрия единственная страна, которая не продвинулась ни на шаг в согласовании этого пакета и может вообще потерять эти средства, потому что истекает время их использования", - пояснил директор Института центральноевропейской стратегии.
Дмитрий Тужанский отметил, что новые возможные санкции и потери для Венгрии могут составить 7,5 млрд евро в рамках новой финансовой программы от ЕС, которые опять-таки связаны с несоблюдением Венгрией законодательства по коррупции, прозрачности, тендерным процедурам.
"Чтобы понимать общие пропорции, то Венгрия в целом в 7-летнем бюджете до 2027 года должна получить от ЕС 22 млрд евро. А сейчас говорится, что потери могут быть в треть, а даже и в половину. Соответственно, это серьезные деньги, которые компенсировать никто не сможет, разве что теоретически Россия, но она сейчас не в том состоянии. Вот пример с российскими компенсационными деньгами в Венгрии - проект атомной электростанции под названием Paksi, который анонсирован еще в 2014 году, но до сих пор никуда не продвинулся, т.е. это такие виртуальные деньги, которые точно несоразмерны с деньгами ЕС. Соответственно, Орбан будет за них бороться, пусть не так публично, но кулуарно будет убеждать ЕС, однако времени у него не так много, потому что до ноября ему нужно все это сделать", - прокомментировал Тужанский.
- 14 сентября стало известно, что Европейская комиссия планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу широкомасштабной коррупции в стране.
- 18 сентября Европейская комиссия рекомендовала заморозить выплату Венгрии на 7,5 млрд евро из-за нарушения принципов верховенства права
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