Орбан: Без привлечения россиян к европейской архитектуре безопасности покой граждан ЕС невозможен

Об этом он сказал в интервью экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону, который известен своими антиукраинскими взглядами и ранее обвинял Украину в подрыве Каховской ГЭС .

"Моя личная точка зрения состоит в том, что без привлечения россиян к европейской архитектуре безопасности мы не можем обеспечить безопасную жизнь европейских граждан. Но сейчас, к сожалению, все идет против этого", - сказал Орбан.

По его мнению, официальная позиция НАТО совпадает с позицией Венгрии, согласно которой необходимо делать все для мира. Орбан подчеркнул, что внешняя политика Соединенных Штатов направлена на поддержку украинцев, но это политика не НАТО, а США.

По его словам, Россия пока не угрожает безопасности НАТО.

Позиция Венгрии в войне РФ против Украины

Представители венгерских властей регулярно делают заявления, унижающие украинцев и их борьбу с оккупантами. Так, в апреле глава правительства Венгрии Виктор Орбан назвал Украину "несуществующим в финансовом плане государством". Он сказал, что Украина выплачивает пенсии и зарплаты только благодаря средствам, выделяемым ЕС, в том числе Венгрией.

В мае Орбан выразил убеждение, что вряд ли кто-то сможет победить Россию, а в начале июня призвал Украину к мирным переговорам, запугивая ее огромными потерями в случае контрнаступления.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сиярто призвал президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина сесть за стол переговоров по завершению войны в Украине.