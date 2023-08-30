Орбан: Без привлечения россиян к европейской архитектуре безопасности покой граждан ЕС невозможен
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает целесообразным поддерживать "рациональные отношения с россиянами, особенно в сферах экономики и энергетики"
Об этом он сказал в интервью экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону, который известен своими антиукраинскими взглядами и ранее обвинял Украину в подрыве Каховской ГЭС .
"Моя личная точка зрения состоит в том, что без привлечения россиян к европейской архитектуре безопасности мы не можем обеспечить безопасную жизнь европейских граждан. Но сейчас, к сожалению, все идет против этого", - сказал Орбан.
По его мнению, официальная позиция НАТО совпадает с позицией Венгрии, согласно которой необходимо делать все для мира. Орбан подчеркнул, что внешняя политика Соединенных Штатов направлена на поддержку украинцев, но это политика не НАТО, а США.
По его словам, Россия пока не угрожает безопасности НАТО.
Позиция Венгрии в войне РФ против Украины
Представители венгерских властей регулярно делают заявления, унижающие украинцев и их борьбу с оккупантами. Так, в апреле глава правительства Венгрии Виктор Орбан назвал Украину "несуществующим в финансовом плане государством". Он сказал, что Украина выплачивает пенсии и зарплаты только благодаря средствам, выделяемым ЕС, в том числе Венгрией.
В мае Орбан выразил убеждение, что вряд ли кто-то сможет победить Россию, а в начале июня призвал Украину к мирным переговорам, запугивая ее огромными потерями в случае контрнаступления.
В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сиярто призвал президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина сесть за стол переговоров по завершению войны в Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.4 Покупка 37.4Продажа 38.15
- EUR Покупка 40.61Продажа 41.68
- Актуальное
- Важное