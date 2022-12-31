Об этом говорится в сообщении Кремля.

"Несмотря на сложную международную ситуацию, отношения между странами сохранили положительную тенденцию. Президент России также подтвердил намерение продолжать совместную работу по актуальным вопросам двусторонней повестки дня", - говорится в поздравлении Орбана.

Наряду с Орбаном, Путин направил более теплые послания Александру Лукашенко и Александру Вучичу, своим белорусским и сербским коллегам и двум ближайшим друзьям Москвы на европейском континенте.

"Благодаря тесному союзническому сотрудничеству Россия и Беларусь с честью выдержали трудности и испытания уходящего года и сумели эффективно противостоять беспрецедентному политическому и санкционному давлению", - говорится в заявлении.

Россия использовала Беларусь в качестве базы для начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале, и обе страны находятся под международными санкциями.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, ныне сенатор и член коалиции, возглавляемой Джорджией Мэлони, также получил поздравления

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, которого этим летом со скандалом отстранили от парламентской должности из-за связей с Путиным, тоже попал в приветственный список.

Отметим, что в 2021 году Путин направил свои приветствия более десяти главам государств и правительств европейских стран, в частности Италии, Германии и Франции.

Напомним, Берлускони заявлял , что намерен еще до Рождества убедить своего старого друга Путина сесть за стол переговоров и прекратить войну в Украине.

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