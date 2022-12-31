Орбан, Берлускони и Шрёдер. Путин поздравил с Новым годом только трех политиков из ЕС
Также приветствие от Путина получил еще один близкий европейский соратник – президент Сербии Александр Вучич
Об этом говорится в сообщении Кремля.
"Несмотря на сложную международную ситуацию, отношения между странами сохранили положительную тенденцию. Президент России также подтвердил намерение продолжать совместную работу по актуальным вопросам двусторонней повестки дня", - говорится в поздравлении Орбана.
Наряду с Орбаном, Путин направил более теплые послания Александру Лукашенко и Александру Вучичу, своим белорусским и сербским коллегам и двум ближайшим друзьям Москвы на европейском континенте.
"Благодаря тесному союзническому сотрудничеству Россия и Беларусь с честью выдержали трудности и испытания уходящего года и сумели эффективно противостоять беспрецедентному политическому и санкционному давлению", - говорится в заявлении.
Россия использовала Беларусь в качестве базы для начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале, и обе страны находятся под международными санкциями.
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, ныне сенатор и член коалиции, возглавляемой Джорджией Мэлони, также получил поздравления
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, которого этим летом со скандалом отстранили от парламентской должности из-за связей с Путиным, тоже попал в приветственный список.
Отметим, что в 2021 году Путин направил свои приветствия более десяти главам государств и правительств европейских стран, в частности Италии, Германии и Франции.
- Напомним, Берлускони заявлял , что намерен еще до Рождества убедить своего старого друга Путина сесть за стол переговоров и прекратить войну в Украине.
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