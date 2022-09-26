Об этом сообщило издание Magyar Nemzet.

Во время своего выступления в парламенте в понедельник, 26 сентября, Виктор Орбан заявил, что санкции против РФ в ответ на полномасштабное вторжение в Украину были введены "недемократическим способом", потому что "так решили бюрократы в Брюсселе, а европейцы платят цену".

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"Нам нужно узнать мнение людей, и именно поэтому мы первые в Европе спросим людей, что они думают о санкциях. Именно так мы поступали во время миграционного кризиса, пандемии COVID-19 и гендерного вопроса", - подчеркнул венгерский премьер.

Премьер не уточнил, когда именно состоятся консультации, но сказал, что в их пределах венгры смогут "выразить свое мнение о них и введение новых".

15 сентября большинство депутатов Европарламента осудили попытки правительства Виктора Орбана подорвать основы демократии в Венгрии и призвали урезать ей финансирование. Орбан назвал призыв Европарламента "скучной шуткой".

18 сентября уже Европейская комиссия рекомендовала заморозить выплату Венгрии на 7,5 млрд евро из-за нарушения принципов верховенства права.

19 сентября в Кремле заявили, что удовлетворены "суверенной позицией" Венгрии в ЕС.

20 сентября глава МИД Венгрии Сиярто призвал ЕС отказаться от новых санкций против РФ, поскольку это лишь усугубит энергетический кризис в Европе.

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