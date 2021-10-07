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"Оранжевая" зона карантина грозит уже 12 областям Украины

7 октября, 2021 четверг
11:28
Общество

По состоянию на утро 7 октября Министерство здравохранения сообщило, что 12 областей соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина

Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

В Украине 12 областей из-за повышенной динамику госпитализаций по COVID-19, загруженность коек с кислородом и высокий коэффициент выявления случаев инфицирования отвечают "оранжевой" зоне эпидемической опасности.

Во всех этих регионах превышен норму уровня заболеваемости коронавирусом (она должна составлять менее 75 на 100 тыс. населения). Наихудшая ситуация наблюдается в Черновицкой - 715, Луганской - 687 и Харьковской - 477 областях.

В "оранжевой" зоны могут быть отнесены такие области:

  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Житомирская;
  • Запорожская;
  • Киевская;
  • Луганская;
  • Полтавская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Хмельницкая;
  • Черновицкая.

Также в некоторых регионах наблюдается "красный" уровень динамики COVID-госпитализаций. Хуже всего ситуация в Херсонской области - 62,2%, Полтавской - 58,3% и Киевской - 54,6%.

Как известно, уровень роста общего количества госпитализированных с COVID пациентов или с подозрением на болезнь в течение последних семи дней должен составлять не более 50%.

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Здоровье
карантин
Запорожская область
новости Украины
Коронавирус
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