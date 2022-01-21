"Оранжевая" карантина зона в Украине увеличилась до 8 областей: Черниговщина усилила ограничения

Об этом сообщает Минздрав .



Черниговщина стала восьмой областью, которая перешла из "желтой" зоны карантина в оранжевую. В этом регионе зафиксировали превышенный коэффициент новых заражений коронавирусом - 22,6% при целевом уровне ≤20/<4%.



По состоянию на 20 января этот показатель превышен также в Житомирской (22,5%), Ивано-Франковской (33,6%), Ровенской (22,5%), Сумской (33,2%), Тернопольской (26,2%) , Черновицкой (20,2%) областях.



Уровень госпитализаций выше нормы в Ивано-Франковской области (86,2) и Черновицкой области (61,9) целевого значения ≤60 на 100 тыс. населения.



Динамика уровня госпиталей превышена в Ровенской (59,5%), Львовской (93,3%), Ивано-Франковской областях (101,5%) при целевом уровне ≤50%.



Все эти регионы находятся в оранжевой зоне карантина.

Напомним, ранее Тернопольская и Житомирская области перешли из "желтой" в "оранжевую" зону карантина.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине начался всплеск коронавируса .

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