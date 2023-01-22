Пожалуй, нет в Украине человека, который не думал бы о перспективах завершения российско-украинской войны. Победа над Россией, ставшая консолидационной для украинского общества идеей, предполагает и возвращение к политической жизни, в частности, к выборам.

И вот здесь начинается самое интересное, потому что почти за 11 месяцев войны мы привыкли к вспомогательной роли Верховной Рады и практически забыли, что Украина является парламентско-президентской республикой. Этот процесс начался еще во время пандемии коронавируса, когда Украина превратилась по форме правления в коронавирусную монархию. После 24 февраля 2022 г. работа законодателей потеряла ритмичность и прозрачность, которые являются важными характеристиками для законодательного органа. Сейчас одни народные избранники воюют в прямом смысле слова с оружием в руках, другие – пополнили ряды "батальона Монако" за пределами государства. Это расслоение внутри депутатского корпуса глубже, чем кажется на первый взгляд, и является вызовом для избирателей.

Напомню, что шесть народных депутатов сегодня потеряли украинское гражданство, а с ним – право быть парламентариями. Если Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского вычисляли среди фигурантов соответствующего указа президента, то Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин и Андрей Деркач получили соответствующую "черную метку" публично, практически сразу после подписания соответствующего документа. Кто-то может радоваться тем, что VIP-коллаборанты получили по заслугам, однако на самом деле проблема больше и сложнее. Решать ее половинчатыми мерами – ошибка.

Почти четыре десятка бывших представителей фракции ОПЗЖ остаются сегодня депутатами Верховной Рады, более того – голосуют в унисон с фракцией "Слуга народа". В нашей жизни, конечно, бывают разные конфигурации, однако эта, по большому счету, создает проблемы для Украины. И для Владимира Зеленского, который должен себя показать как первый избиратель государства. Поэтому придется упомянуть о неотвратимости выборов после завершения войны с Россией. Собственно, как и о том, что многие граждане Украины воспринимают ситуацию в стране в черно-белом мире, далеко не из информационных сообщений телемарафона "Единые новости". Говорить с ними сегодня о предстоящих выборах очень сложно, но после завершения боевых действий возобновление демократического процесса станет одним из залогов дальнейшего получения помощи от наших западных партнеров.

Зеленский приходил к власти в 2019 году под лозунгом скорого завершения войны, которая тогда была гибридной и касалась (это не секрет) далеко не всех наших сограждан. После 24 февраля 2022 года ситуация изменилась коренным образом: характер российской агрессии, ее масштаб не оставили выбора: Украина бьется за собственную жизнь, и многие эпизоды этой войны доказывают, что это не преувеличение. Соответственно необходимо действовать системно и понятно для граждан, которым нужна прежде всего победа над агрессором и наказание коллаборантов.

В Верховной Раде собрано 150 подписей за рассмотрение законопроекта о лишении мандатов депутатов местных советов от ОПЗЖ и других запрещенных партий (не забывайте, в частности, о Партии Шария) и внесении в повестку дня работы парламента постановления о лишении мандатов народных депутатов от ОПЗЖ. Процесс сбора подписей оказался удивительно драматичным, будто и не звучали в конце февраля голоса о "коалиции Победы" в Верховной Раде в формате конституционного большинства.

Для парламентской фракции "Слуга народа" перспектива потери младшего политического партнера, которой стала депутатская группа "Платформа за жизнь и мир" во главе с Юрием Бойко, выглядит болезненной, ведь тогда для принятия решений придется договариваться с другими политическими силами.

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Должны сказать откровенно: для парламентской фракции "Слуга народа" перспектива потери младшего политического партнера, которой стала депутатская группа "Платформа за жизнь и мир" во главе с Юрием Бойко, выглядит болезненной, ведь тогда для принятия решений придется договариваться с другими политическими силами, представленными в Верховной Раде. Иными словами – возобновлять политические процессы, которые в Верховной Раде девятого созыва пытались свернуть из-за появления монобольшинства еще с осени 2019 года. И тогда всевозможных "хотелок" может стать гораздо меньше, а качество законопроектов, за которые голосует парламент, имеет шанс улучшиться.

Кто-то скажет, что пусть бывшие представители ОПЗЖ работают как штрафники, искупая свои вины перед Украиной. Идея, откровенно говоря, не нова и имеет очевидный недостаток: подавляющее большинство из них имеет в своем политическом активе шлейф Партии регионов (помните такую, правда?). То есть, эти люди не сделали выводов из собственных предыдущих политических ошибок, и рассчитывать, что они исправятся, мягко говоря, наивно. Наивность в условиях войны может стоить слишком дорого.

Ситуация стала серьезным вызовом Владимиру Зеленскому. Он после 24 февраля прошел заметную эволюцию, стал символом противостояния России российской агрессии. Следовательно, политическая толерантность наличия коллаборантов в Верховной Раде в условиях самой масштабной войны в XXI веке выглядит, мягко говоря, странным.

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Конечно, есть люди, которым не нравится предложенная депутатом Олегом Дундой и еще 149 его коллегами процедура, мол, юридически она несовершенна. С одной стороны, полностью отвергать подобные аргументы нельзя, если мы говорим о демократии, с другой – есть Конституционный Суд, который сможет дать оценку. Неужели не найдется 45 парламентариев, которые захотят подписать соответствующее представление и узнать истину в последней в государстве правовой инстанции? Плюс соответствующую процедуру можно усовершенствовать в процессе рассмотрения соответствующих документов в Верховной Раде.

Эта ситуация стала серьезным вызовом Владимиру Зеленскому. После 24 февраля он прошел заметную эволюцию, стал символом противостояния Украины российской агрессии. Следовательно, политическая толерантность наличия коллаборантов в Верховной Раде в условиях самой масштабной войны в XXI веке выглядит, мягко говоря, странной. Если Зеленский хочет продолжать свою карьеру как президент после победы над Россией, ему придется предпринимать резкие политические шаги. Ибо восприятие ситуации гражданами Украины еще долго будет черно-белым.

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Об авторе. Евгений Магда, политолог

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