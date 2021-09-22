ОПЗЖ поздравила "Единую Россию" с "убедительной победой на выборах" в Госдуму

Об этом говорится на сайте политсилы.

"Поздравляем всех членов партии, кандидатов от нее, прошедших в Государственную Думу Российской Федерации, руководство и главу Всероссийской политической партии " Единая Россия " Дмитрия Медведева с убедительной победой на выборах", - говорится в сообщении.

В партии считают, что полученный в ходе голосования результат "Единой России" якобы "снова подтвердил: россияне связывают свое будущее именно с "Единой Россией", а идеи и программа партии близки российскому народу".

Также депутаты от ОПЗЖ надеются на сотрудничество с этой партией. Политики говорят о возобновлении "добрососедских отношений между странами" и экономическом сотрудничестве.

Выборы в Госдуму РФ продолжались три дня - 17-19 сентября. Российский режим впервые привлек к выборам украинцев из ОРДЛО. Для этого на неподконтрольных Украине частях Донбасса массово выдавали российские паспорта - их получили более 600 тыс. украинцев. Также россияне заставляли участвовать в избирательном процессе РФ жителей оккупированного Крыма.

Впоследствии стало известно, что партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Государственную думу РФ.

22 сентября Верховная Рада Украины постановила не признавать результаты выборов в Госдуму РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb