ОПЗЖ опустилась на четвертое место в рейтинге партий на выборах в Раду, - опрос
В Верховную Раду в случае выборов прошло бы 5 политических партий
Об этом свидетельствуют данные опроса группы "Рейтинг" .
Рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", ее готовы поддержать 24,1% избирателей.
За партию ЕС проголосовали бы 14,3% украинцев,
За "Батькивщину" - 12,8% граждан., А ОПЗЖ поддержали бы 12,4% людей.
В предыдущем рейтинге ОПЗЖ опережал "Батькивщину".
"Украинская стратегия Гройсмана" с 5% преодолела бы барьер в парламент,
Другие партии:
- Радикальная партия - 4,8%.
- партия Мураева "Наши" - 4,8%,
- УДАР Виталия Кличко - 4,3%
- "Сила и честь" - 4,1%
- "Свобода" - 3,4%.
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