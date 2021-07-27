ОПЗЖ опустилась на четвертое место в рейтинге партий на выборах в Раду, - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса группы "Рейтинг" .



Рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", ее готовы поддержать 24,1% избирателей.



За партию ЕС проголосовали бы 14,3% украинцев,



За "Батькивщину" - 12,8% граждан., А ОПЗЖ поддержали бы 12,4% людей.



В предыдущем рейтинге ОПЗЖ опережал "Батькивщину".



"Украинская стратегия Гройсмана" с 5% преодолела бы барьер в парламент,



Другие партии:

Радикальная партия - 4,8%.

партия Мураева "Наши" - 4,8%,

УДАР Виталия Кличко - 4,3%

"Сила и честь" - 4,1%

"Свобода" - 3,4%.

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Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: телефонные интервью. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения: 23-25 июля 2021 года.