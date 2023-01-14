ОПЗЖ имеет в Слуге народа и в команде президента очень крупного союзника
Причина такого чрезмерного интереса к поддержке ОПЗЖ, как всегда, очень банальна – 5655
Всех вас, вероятно, очень удивляет, почему власти так не хотят лишать ОПЗЖ мандатов? Рассказы о Конституции — это может и ок, но точно не от людей, которые регулярно на нее кладут. В конце концов президент показал всем простой способ справиться — забрали гражданство и лишили мандатов.
Партия, созданная кумом Путина, последовательно и системно боровшаяся со всем украинским, которая должна быть осуждена как соучастник путинского вторжения — имеет защитника в лице главы партии власти
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Но ОПЗЖ имеет в Слуге народа и в команде президента очень крупного союзника Лену Шуляк. Именно так. Партия, созданная кумом Путина, последовательно и системно боровшаяся со всем украинским, которая должна быть осуждена как соучастник путинского вторжения, — имеет защитника в лице главы партии власти. Сейчас Лена Шуляк в индивидуальном порядке прессует депутатов Слуги народа, чтобы они не подписывали никакие проекты на лишение ОПЗЖ мандатов. Причем, как обычно, бессовестно прикрывается именем Зеленского. Но врать для Лены – это как пить даты.
Причина такого чрезмерного интереса к поддержке ОПЗЖ как всегда очень банальна – 5655. Я уже писал, что этот закон делался при поддержке очень влиятельного рига – застройщика из ОПЗЖ Исаенко
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Причина такого чрезмерного интереса к поддержке ОПЗЖ, как всегда, очень банальна – 5655. Я уже писал, что этот закон делался при поддержке очень влиятельного рига – застройщика из ОПЗЖ Исаенко, известного хищением имущества ВСУ. Будучи оба застройщиками парочка Шуляк-Исаенко основные выгодоприобретатели 5655. И без голосов ОПЗЖ этот законопроект не мог бы быть принят. Поэтому сейчас Лена костьми ложится, чтобы спасти отвратительных врагов Украины. Возможно, ей и место именно в этой партии.
Знаю, что у вас часто вопрос, как президент может держать возле себя таких людей. Ответ прост – ложь. Шуляк нагло в глаза регулярно лжет президенту. И эта ложь прокатывает благодаря "крыше" из близкого окружения.
Об авторе. Виктор Андрусов, политический и общественный деятель, аналитик и публицист
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