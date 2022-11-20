Давайте, я кое-что напомню:

В 2014 году, после бегства Януковича и с началом войны, бывшая Партия Регионов в Верховной раде поддерживала все проукраинские голосования.

До выборов в Верховную раду в октябре 2014, организованный Ахметовым осколок (имевший задачу отстаивать прежде его интересы) все же смог прорваться в Раду. Большинство потом сформированной фракции ОБ (Оппозиционного блока) прошли к власти как самовыдвиженцы, особо не отсвечивая принадлежностью к бывшей ПР. Среди них и Рабинович, предвыборная кампания которого в те времена была примерно проукраинской и патриотической.

Шуфрич же вертел "слитый" разговор с Йулей, в котором оба обещали идти воевать за Украину, а Шуфрич даже с сыном.

Весь этот прилив патриотизма ОБ закончился уже через полгода после парламентских выборов 2014 года и перешел в стадию "давайте дружить с Россией", а чем дальше, тем больше набирал агрессивно-пророссийских размахов.

В 2018 году агрессивно-пророссийское движение выражено в политической силе Оппозиционный блок стал настолько пророссийским, что ему уже было мало пророссийскости, они уже хотели присяги на верность кремлю

В 2018 году агрессивно-пророссийское движение, выраженное в политической силе Оппозиционный блок, стал настолько пророссийским, что ему уже было мало пророссийскости, они уже хотели присяги на верность кремлю, отсеяв все остатки "бизнесюков" из своих рядов.

Так, в 2018 году, в ходе президентской кампании, в момент, когда Порошенко был очень ослаблен, в Украине, в том числе в парламенте, из оппозиционного блока вылупился еще ОПЖЗ, который напрямую координировался кремлем. Тогда Ахметов в парламенте сумел удержать свое крыло, но возглавляемое Рабиновичем, Бойко и Медведчуком (который не был в парламенте) крыло было гораздо агрессивнее и, следовательно, популярнее.

Более того, перед самыми президентскими выборами 2019 года, кремль ввел санкции против тех нардепов от оппозиционного блока, которые не перешли к Медведчуку.

Далее последовали парламентские выборы 2019, где ахметовский Оппозиционный блок пролетел как фанера, а ОПЖЗ по лидерству Медведчука триумфально зашли в Раду со второго места.

В то время уже существовала партия Шария, зарегистрированная при Зеленском на левую персону.

А после местных выборов 2020 года ослабевшая СН на всем востоке Украины сформировали коалиции с ОПЗЖ и Шарием.

К чему я все это веду?

Для того чтобы напомнить:

1) Партия ОПЖЗ — это не просто пророссийская партия, это пропутинская политическая сила, которая в 2019 году вычистила из своих рядов даже пророссийских политиков, для которых Ахметов был важнее Путина. И финансировалась она прямо из кремля.

Еще раз: это люди, которые принесли своеобразную присягу на верность и прекрасно понимали, кто они, и какие задачи должны выполнять.

Не говоря уже, что и многие из них — заложники там. К примеру, жена Бойко в Москве.

Партия ОПЖЗ — это не просто пророссийская партия, это пропутинская политическая сила, которая в 2019 году вычистила из своих рядов даже пророссийских политиков, для которых Ахметов был важнее Путина.

Конечно, может быть так, что какой-то депутат какого-то ОТГ шел в депутаты от ОПЖЗ для того, чтобы воровать, но это точно не касается нардепов. Воровавших они отсеяли в 2019. Те шли отстаивать интересы кремля.

2) Эти же "люди" уже прошли этап "патриотизма" в 2014, после которого они снова вернулись к своему. Вернутся и сейчас. Этот "патриотизм" существует только для того, чтобы мимикрировать, чтобы переждать.

Уверен, что именно они должны были выполнить всю грязную работу в Киеве, Днепре, Одессе, Житомире, если бы военный план кремля удался.

3) То, что эти "люди" смогли сформировать политическую силу и зайти в парламент, — прямая заслуга господина со "стальными яйцами". Но это такое)

Ладно, он был тогда неопытным и не понимал.

Но формирование с ними коалиции в ВР сейчас, то, что они не сидят, произошло исключительно из-за него. Именно он спасает эту мерзость, задачей которой до сих пор является геноцид украинцев в случае прихода кремля. Это касается и "церкви" зеленого патриархата, которая особенно не скрывается в своих целях.

Именно Зеленский спасает эту мерзость, задачей которой до сих пор является геноцид украинцев в случае прихода кремля. Это касается и "церкви" зеленского патриархата, которая особенно и не скрывается в своих целях.

4) Не ведитесь никогда на мерзость, которая время от времени "прозревает" и начинает какими-то клочьями замечать Шуфрича или Суркиса. Месяцами не замечает, не замечает коалицию, не замечает коллаборацию с кремлем, не замечает отсутствие наказания для предателей, не замечает совместное голосование за бюджет с дорогами и выступлениями Шуфрича, а тут вдруг "прозрела".

Мерзость делает это не потому, что ей Шуфрич не нравится, а потому, что кто-то из зеленых наметил его место в каком-то НОКе.

И эта мерзость, поднимающая волны, не менее отвратительна и не менее грязна, чем сам Шуфрич. Ибо с удовольствием будет служить любой власти, включая кремль.

Я сейчас не говорю о тех, кто поддался на медийную истерику.

Но это глупо вестись на это, рассказывая о НОК, когда товарищи вообще в тюрьме должны быть.

5) У Украины нет другого пути, чем вычищать это все. Потому что этот рак уничтожит Украину.

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Об авторе. Mason Lemberg (псевдоним) – политический обозреватель.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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