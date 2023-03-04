Об этом он сказал в эфире телемарафона в субботу, 4 марта.

"Это война. В таком шквале огня уничтожают и объекты критической инфраструктуры. Однако опыт более чем годовой войны в большом масштабе и вообще исторический опыт ведения войны против оккупанта позволяет нам, несмотря на то, что он причиняет вред инфраструктуре, перестраивать оборону и продолжать оказывать сопротивление", - отметил Череватый.

Кроме того, по его словам, ситуация в Бахмуте тяжелая, но контролируемая.

"Для врага это приоритетная цель, однако командование и личный состав делают все, чтобы защищать этот населенный пункт и при этом наносить максимальные потери врагу", - подчеркнул спикер Восточной группировки войск.

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Он также прокомментировал стремление президента РФ к апрелю захватить всю территорию Луганской и Донецкой областей. В частности, Череватый отметил, что уже было восемь разных дат, к которым руководство РФ хочет получить контроль над Донбассом.

"Благодаря мужеству, героизму, профессионализму и слаженности наших воинов и командования эти сроки ни разу не были соблюдены. Имею большую веру, что благодаря этим качествам враг в очередной раз не сможет достичь поставленных целей", - сказал он.