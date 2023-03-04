Опыт ВСУ позволяет перестраивать оборону и продолжать сопротивляться под Бахмутом, - представитель Восточной группировки войск ВСУ Череватый
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что, несмотря на подрыв захватчиками моста, соединяющего Бахмут с селом Хромово, Силы обороны будут перестраивать оборону и сопротивляться
Об этом он сказал в эфире телемарафона в субботу, 4 марта.
"Это война. В таком шквале огня уничтожают и объекты критической инфраструктуры. Однако опыт более чем годовой войны в большом масштабе и вообще исторический опыт ведения войны против оккупанта позволяет нам, несмотря на то, что он причиняет вред инфраструктуре, перестраивать оборону и продолжать оказывать сопротивление", - отметил Череватый.
Кроме того, по его словам, ситуация в Бахмуте тяжелая, но контролируемая.
"Для врага это приоритетная цель, однако командование и личный состав делают все, чтобы защищать этот населенный пункт и при этом наносить максимальные потери врагу", - подчеркнул спикер Восточной группировки войск.
Читайте также: Приказа ВСУ выйти из Бахмута нет: продолжаются тяжелые бои, - боец ВСУ Сазонов
Он также прокомментировал стремление президента РФ к апрелю захватить всю территорию Луганской и Донецкой областей. В частности, Череватый отметил, что уже было восемь разных дат, к которым руководство РФ хочет получить контроль над Донбассом.
"Благодаря мужеству, героизму, профессионализму и слаженности наших воинов и командования эти сроки ни разу не были соблюдены. Имею большую веру, что благодаря этим качествам враг в очередной раз не сможет достичь поставленных целей", - сказал он.
- Напомним, секретарь СНБО Данилов заявил , что ситуация в Бахмуте крайне сложная, но контролируемая.
- Военные эксперты убеждены, что Бахмут выполнил свои задачи, и мы можем отойти. А Институт изучения войны отчитывался , что украинские силы, вероятно, ведут подготовку к контролируемому отводу войск из некоторых районов Бахмута.
- Командующий Силами спецопераций ВСУ Виктор Хоренко приезжал в Бахмут: там он проверил работу своих подразделений, отчитавшись, что задачи четко выполняются.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.4
Покупка 38.4Продажа 39.31
-
EUR
Покупка 40.19Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное