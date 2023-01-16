Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"В Тайване цифровизация – это ответ на потребности общества. Благодаря диджитализации тайванцы строят демократию. Цифровизация становится инструментом для построения единого и очень сильного демократического общества, пытающегося уничтожить авторитарные общества. Во время войны эта внутренняя цифровизация для нас чрезвычайно важна", - отметил народный. депутат Украины.

Николай Княжицкий добавил, что глядя, как работают наши волонтеры, как украинцы помогают нашей армии – все сейчас происходит через интернет, даже когда нет света покупаются Starlink, генераторы и все равно продолжается общение в сети.

"Здесь опыт Тайваня огромен, потому что это строительство открытого общества. Если так случилось, что мы первая демократия, на которую напал авторитарный режим за последнее время, то мы должны стать фарватером демократического движения. Мы должны показать пример лучшей демократии, и здесь опыт министерства диджитализации Тайваня для нас уникален, потому что так, как они смогли организовать объединение граждан через интернет, социальные сети, является очень полезным примером для нас в строительстве сильной демократии, и это наш путь", - подчеркнул Княжицкий.

Министр цифровых технологий Тайваня Одри Тан отметила, что Тайвань и Украина - природные партнеры в борьбе за свободный мир.

Также представитель Министерства цифровых технологий Тайваня Джон Скотт Марчант подчеркнул, что Тайвань стремится повысить уровень цифровизации в Украине.

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