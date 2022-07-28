Опыт, связи и коммуникация. Ким объяснил, почему просил Залужного вернуть Марченко на Николаевщину
Марченко вернулся на Николаевщину с целью улучшения сотрудничества гражданской администрации с военными и работы с партизанами
Об этом глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал "Радио Свобода".
"Госпожадина Марченко по моему письму, по моей просьбе, отправил в Николаевскую область главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный с целью улучшения сотрудничества гражданской администрации с военными и работы с партизанами. То есть господин Марченко не подчинен военным в отношении военных действий, но в отношении гражданских и военных, которые не в тылу, а скажем так, по обеспечению, он усилит. Потому что он имеет соответствующий опыт, коммуникацию и знакомства на территории Николаевской области", – рассказал Ким.
Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко до апреля руководил обороной Николаева, а затем был переведен на другой участок фронта. В июле стало известно, что Дмитрий Марченко вернулся в Николаевскую область.
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