English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Опыт, связи и коммуникация. Ким объяснил, почему просил Залужного вернуть Марченко на Николаевщину

Опыт, связи и коммуникация. Ким объяснил, почему просил Залужного вернуть Марченко на Николаевщину

28 июля, 2022 четверг
21:19
война с Россией

Марченко вернулся на Николаевщину с целью улучшения сотрудничества гражданской администрации с военными и работы с партизанами

Об этом глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал "Радио Свобода".

"Госпожадина Марченко по моему письму, по моей просьбе, отправил в Николаевскую область главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный с целью улучшения сотрудничества гражданской администрации с военными и работы с партизанами. То есть господин Марченко не подчинен военным в отношении военных действий, но в отношении гражданских и военных, которые не в тылу, а скажем так, по обеспечению, он усилит. Потому что он имеет соответствующий опыт, коммуникацию и знакомства на территории Николаевской области", – рассказал Ким.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко до апреля руководил обороной Николаева, а затем был переведен на другой участок фронта. В июле стало известно, что Дмитрий Марченко вернулся в Николаевскую область.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Николаевщина
Виталий Ким
Читайте также:
28 июля, 2022 четверг
РФ нанесла более 10 ракетных ударов по Черниговщине: есть попадание в лесной массив
Дональд Трамп
27 июля, 2022 среда
Трамп предупредил, что США рискуют повторить судьбу СССР
Ліз Трас та Ріші Сунак під час теледебатів
26 июля, 2022 вторник
Во время дебатов кандидатов на должность премьера Великобритании произошел несчастный случай. Ведущая потеряла сознание
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.07
    Покупка 39.07
    Продажа 40.04
  • EUR
    Покупка 39.3
    Продажа 40.56
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
28 июля
21:48
На фото Здание правительства и госканцелярии Эстонской Республики
Эстония не будет выдавать россиянам визы или свидетельства, необходимые для обучения
21:39
До конца этого года. Генерал Бен Ходжес спрогнозировал ход войны с Россией
21:35
Дмитрий Медведев
В Румынии жестко отреагировали на "карту Украины", которую опубликовал глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев
21:24
УЕФА начал расследование из-за поведения фанатов "Фенербахче"
21:23
Минцифры обратилось к Meta по поводу сокрытия украинских постов и блокировки аккаунтов
21:04
Эстафетную палочку передам незаметно в руки другого. Джонсон уйдет в отставку, несмотря на призывы остаться
20:57
Украина будет экспортировать в ЕС электроэнергию в 2,5 раза больше с 30 июля, - председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий
20:54
Алексей Данилов
Человек, занимающийся политикой, должен публично сообщить о наличии у него другого гражданства, - Данилов
20:49
Обновлено
Россияне обстреляли частный сектор Николаева
20:44
Виктор Орбан
Орбан оправдывается за скандальные высказывания о "смешении рас"
20:36
Россия могла бы остановить войну завтра. Посол США в НАТО озвучила перспективы завершения войны
20:23
Играя с огнем, вы подожжете себя. Си Цзиньпин угрожает Байдену за Тайвань
20:22
Николай Мартыненко
НАБУ и САП сообщили новое подозрение экс-нардепу Мартыненко
20:21
В Коблево на морской мине подорвались два человека
20:14
Зеленский вручил Крест боевых заслуг 20 украинским военным
19:56
Производитель стекла Guardian Industries продал бизнес в России
19:43
В ООН надеются, что первый корабль с зерном выйдет из украинского порта уже 29 июля. Схема движения
19:41
Эксклюзив
Россияне бросали танки и бежали, потому что не имели достаточной технической подготовки, - подполковник в отставке Саламаха
19:31
Германия предоставит Украине средства защиты от ядерного, биологического и химического оружия
19:21
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Офис президента не считал Венедиктову достаточно послушной, - нардеп Княжицкий
19:15
"Никаких спекуляций нет": Зеленский прокомментировал решение лишить Геннадия Корбана украинского гражданства
19:10
Оккупанты продолжают обстрелы Донетчины и Харьковщины, оправдываясь выдумками о расположении ВСУ в школах и церквях
19:07
Владимир Зеленский с Гитанасом Науседой
"Я приехал не с пустыми руками": Литва предоставит Украине 10 бронемашин и амуницию
18:46
Украинские военные переделали американские 40-мм гранаты под авиационные
18:44
Креативный директор Balenciaga стал послом UNITED24
18:39
Обновлено
Россияне нанесли ракетный удар по Кропивницкому: 5 человек погибли, 26 получили ранения
18:39
В госдуме РФ предположили, что осенью могут провести аннексию оккупированных территорий Украины
18:32
война с Россией Ирпень
До конца года военные действия должны прекратиться
18:22
СБУ разоблачила мошенников, которые "выдавали" российским диверсантам паспорта Украины
18:22
Роберта Мецола во время визита в Киев
"Мы будем рядом с Украиной и во времена трагедии, и во времена процветания": глава Европарламента выступила в Верховной Раде
18:13
Эксклюзив
Объектом ударов по Кропивницкому стал гражданский аэропорт, - глава Кировоградской ОВА Райкович
18:05
В День Государственности презентовали трейлер украинского военного экшна "Снайпер. Белый ворон"
18:01
Россия может нанести ядерный удар по членам НАТО в Европе в случае приближения поражения или критической поддержки Украины, - Rand Corporation
17:52
Netflix
Netflix совместно с House of Europe и Украинской Киноакадемией предоставит 100 стипендий по 1000 евро для украинских кинематографистов
17:45
"Кто же тогда заключит мир?": Орбан выступил против санкций в отношении патриарха Кирилла
17:41
Исторический опыт учит: московского тирана нужно вовремя остановить – президент Литвы в Верховной Раде
17:29
Мы рекордно быстро получили кандидатство в ЕС, так же должны перейти к переговорам о членстве, - Зеленский
17:20
Эксклюзив
В Европе осенью начнется политическое землетрясение, - аналитик Стулик
17:13
Зеленский анонсировал создание в Украине Колледжа Европы, который будет готовить чиновников для работы в структурах ЕС
17:10
Более 100 тыс. украинцев приехали в Британию с начала полномасштабной войны
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV