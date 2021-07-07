Опыт Компартии Китая в управлении государством непременно надо перенимать, - Арахамия
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что принципы правящих партий Украины и Китая во многом совпадают, ведь их девизом является служение народу
Об этом он заявил в интервью китайским СМИ, пишет "Синьхуа" .
Как отмечается, Арахамия поздравил руководство Коммунистической партии Китая и всех китайцев со 100-летием создания КПК.
"Председатель политсовета " Слуги народа " подчеркнул, что принципы правящих партий Украины и Китая во многом совпадают, поскольку их девизом является служение народу. Арахамия высоко оценил то, что, несмотря на огромную территорию Китая, КПК представлена в каждом населенном пункте страны - от небольших сел до крупных городов. Этот опыт непременно стоит перенимать, считает глава политсовета "Слуги народа", - говорится в издании.
В издании также отметили, что Арахамия год назад прочитал на русском языке книгу "Си Цзиньпин о государственном управлении", которая "произвела на него сильное впечатление", поэтому он решил способствовать появлению украиноязычного тиража книги.
Председатель фракции "слуг" также отметил, что Украина хотела бы перенять опыт Китая в экономическом развитии.
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