Опять за свое: Экс-игрок сборной Украины Воронин сыграет на турнире в Москве

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В турнире примут участие 6 команд: сборные Испании, Португалии, России, Германии, Турции и сборная звезд.



Украинский форвард Андрей Воронин сыграет в сборной звезд. В компании именитых игроков, среди которых Марко Матерацци, Давид Трезеге, Александр Глеб, Мохаммед Сиссоко и другие.



Это уже не первое появление Воронина на турнирах в Москве. Экс-футболист регулярно посещает Россию во время войны на Донбассе. Сейчас он работает в тренерском штабе московского "Динамо".

41-летний Андрей Воронин сыграл за сборную Украины 74 матча и забил 8 голов. С 2010-го по 2014-й год выступал за московское "Динамо", в котором завершил карьеру.

За свою карьеру также успел поиграть за английский "Ливерпуль", немецкие "Байер", "Боруссию М", "Фортуну", "Герту" и "Кельн", "Майнц".

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