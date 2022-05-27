Об этом информирует в фейсбуке Служба безопасности Украины.

Командиры приказывают укреплять фронт: "Я сейчас малышей отправлю туда на усиление, а потом разберемся".

Однако, военные РФ целыми подразделениями отказываются идти в наступление.

"Опять бунт, на*уй! Как я понял, личный состав… весь. Практически все!" – рассказывает командирам оккупант.

Тех, кто не выполняет приказов, отправляют "на подвал", хотя даже это не помогает.

СБУ напоминает, что оккупанты могут сдаться в плен и сохранить жизнь, позвонив по горячей телефонной линии 2402. Работает как для украинских, так и для российских номеров.

В Запорожской области были зафиксированы случаи дезертирства русских военных-оккупантов.

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российских захватчиков с их близкими. В них они признаются, что готовы бежать из Украины, но чтобы ее удержать, Кремль придумывает новые "обещания".

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