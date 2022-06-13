Опубликован законопроект о легализации медицинского каннабиса: что известно

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В случае положительного решения пациентам будет разрешено покупать, хранить и употреблять лекарства на основе медицинского каннабиса (конопли), а врачам - их назначать. Бизнесу позволят культивировать и выращивать каннабис в Украине и производить лекарства, перевозить и продавать. А ученым – исследовать растение.

Чтобы выращивать, необходима лицензия, а также разрешение полиции на использование помещений. Кроме этого, фирма должна заключить договор с лабораторией или иметь ее у себя на территории. Полиция будет иметь доступ ко всем этим объектам, а также сможет отбирать и исследовать образцы.

Украинским пациентам лекарства с каннабисом будут отпускаться только по электронному рецепту.

Выписывать их смогут медучреждения всех форм собственности, в частности ФОП, которые имеют лицензию.

Пациенты-иностранцы смогут ввозить медканнабис в Украину, в объеме, указанном в рецепте.

Закон позволит оборот медконопли в Украине при условии прослеживаемости и прозрачности:

маркировка штрих-кодов каждой партии и единицы фасованной продукции

ведение электронного реестра перемещения сортов конопли и лекарственных средств

пациентам лекарства будут отпускаться только по электронному рецепту

Хранить лекарства на основе медицинской конопли смогут пациенты в объеме не превышающем разрешенного одному пациенту по одному рецепту.

7 июня Кабинет министров поддержал законопроект , регулирующий оборот конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Закон должен расширить доступ пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны.

10 июня премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.