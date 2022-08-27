Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Динамо" начнет выступления в Лиге Европы 8 сентября в Стамбуле матчем с "Фенербахче". также соперниками команды Мирчи Луческу будут АЭК из Кипра и французский "Ренн". Домашние игры киевляне будут проводить в Лодзи (Польша).

Календарь матчей "Динамо" в Лиге Европы:

1 тур. 8 сентября. "Фенербахче" – "Динамо"

2 тур. 15 сентября. "Динамо" – АЭК

3 тур. 6 октября. "Ренн" – "Динамо"

4 тур. 13 октября. "Динамо" – "Ренн"

5 тур. 27 октября. АЭК – "Динамо"

6 тур. 3 ноября. "Динамо" – "Фенербахче"

"Дніпро-1" в Лиге конференций 8 сентября будет принимать в словацком Кошице нидерландский АЗ. также днепряне будут встречаться с кипрским "Аполлоном" и "Вадуцом" из Лихтенштейна.

Календарь матчей "Днепра-1" в Лиге конференций

1 тур. 8 сентября. "Днепр-1" – АЗ

2 тур. 15 сентября. "Аполлон" – "Днепр-1"

3 тур. 6 октября. "Днепр-1" – "Вадуц"

4 тур. 13 октября. "Вадуц" – "Днепр-1"

5 тур. 27 октября. "Днепр-1" - "Аполлон"

6 тур. 3 ноября. АЗ – "Днепр-1"

27 августа стало известно, что "Шахтер" начнет выступления на групповом раунде Лиги чемпионов 6 сентября гостевым матчем против немецкого "Лейпцига".

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