Опубликован календарь матчей "Динамо" и "Днепра-1" в еврокубках
"Динамо" начнет выступления в Лиге Европы гостевым матчем против турецкого "Фенербахче", а "Днепр-1" стартует в лиге конференций домашней игрой с нидерландским АЗ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Динамо" начнет выступления в Лиге Европы 8 сентября в Стамбуле матчем с "Фенербахче". также соперниками команды Мирчи Луческу будут АЭК из Кипра и французский "Ренн". Домашние игры киевляне будут проводить в Лодзи (Польша).
Календарь матчей "Динамо" в Лиге Европы:
1 тур. 8 сентября. "Фенербахче" – "Динамо"
2 тур. 15 сентября. "Динамо" – АЭК
3 тур. 6 октября. "Ренн" – "Динамо"
4 тур. 13 октября. "Динамо" – "Ренн"
5 тур. 27 октября. АЭК – "Динамо"
6 тур. 3 ноября. "Динамо" – "Фенербахче"
"Дніпро-1" в Лиге конференций 8 сентября будет принимать в словацком Кошице нидерландский АЗ. также днепряне будут встречаться с кипрским "Аполлоном" и "Вадуцом" из Лихтенштейна.
Календарь матчей "Днепра-1" в Лиге конференций
1 тур. 8 сентября. "Днепр-1" – АЗ
2 тур. 15 сентября. "Аполлон" – "Днепр-1"
3 тур. 6 октября. "Днепр-1" – "Вадуц"
4 тур. 13 октября. "Вадуц" – "Днепр-1"
5 тур. 27 октября. "Днепр-1" - "Аполлон"
6 тур. 3 ноября. АЗ – "Днепр-1"
- 27 августа стало известно, что "Шахтер" начнет выступления на групповом раунде Лиги чемпионов 6 сентября гостевым матчем против немецкого "Лейпцига".
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