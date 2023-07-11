Об этом информирует FILM.UA Group .

Пресс-служба приключенческо-исторического экшна опубликовала официальный постер.

Фото: FILM.UA Group

В фильме идет речь о событиях начала 18 века. Олекса Довбуш возглавил восстание гуцулов против польской шляхты, правившей жестко. Шляхта пыталась уничтожить Довбуша, но он перехитрил их. История опришков актуальна и сегодня, она вдохновляет поколение борцов за свободу родной земли. Фильм о силе и любви Олексы, о его жизни и победе над смертью можно будет увидеть на большом экране ко Дню Независимости.

Лента режиссера Олеся Санина появится в кино с 24 августа.

Справочно. Олекса Довбуш – украинский опришок, самый известный из опришковских вожаков в Карпатах. Забирал деньги и имущество у богачей и делился с бедными.