Опубликовали официальный постер самого масштабного украинского фильма "Довбуш"
В Украине представлен официальный постер самой масштабной ленты "Довбуш", рассказывающей о легенде украинских Карпат
Об этом информирует FILM.UA Group .
Пресс-служба приключенческо-исторического экшна опубликовала официальный постер.
Фото: FILM.UA Group
В фильме идет речь о событиях начала 18 века. Олекса Довбуш возглавил восстание гуцулов против польской шляхты, правившей жестко. Шляхта пыталась уничтожить Довбуша, но он перехитрил их. История опришков актуальна и сегодня, она вдохновляет поколение борцов за свободу родной земли. Фильм о силе и любви Олексы, о его жизни и победе над смертью можно будет увидеть на большом экране ко Дню Независимости.
Лента режиссера Олеся Санина появится в кино с 24 августа.
Справочно. Олекса Довбуш – украинский опришок, самый известный из опришковских вожаков в Карпатах. Забирал деньги и имущество у богачей и делился с бедными.
- 6 декабря 2021 в Украине вышел трейлер исторической ленты "Довбуш".
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