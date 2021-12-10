ОПУ: Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным по поводу ситуации на Донбассе

Об этом после переговоров Зеленского и Байдена заявил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в эфире канала 1+1 .

"Президент Украины готов к прямым переговорам с президентом Путиным. Украинская сторона готова к этим переговорам, имеет соответствующую позицию. Мы надеемся, что в том числе при поддержке наших партнеров, приходит к этому разговору" - подчеркнул он.

Сибига отметил, что Украина за мирное урегулирование конфликта и дипломатические инструменты.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что войну с РФ невозможно остановить без прямых переговоров с агрессором.

7 декабря президент США Джо Байден провел видеовстречу с лидером РФ Владимиром Путиным, предупредив о беспрецедентных санкциях в случае нового вторжения в Украину.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден провели телефонный разговор. После этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что лидеры Украины и США помимо угрозы вторжения РФ и реформ в Украине обсудили "Северный поток-2".

Зеленский заявил, что в ходе беседы с Байденом обсудил урегулирование войны с РФ, реформы в Украине и переговоры лидеров США и России.

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