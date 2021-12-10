ОПУ: Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным по поводу ситуации на Донбассе
В Офисе президента Украины заявили, что Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с главой РФ Владимиром Путиным для урегулирования ситуации на Востоке страны. Украинская сторона надеется на поддержку международных партнеров в организации этих переговоров
Об этом после переговоров Зеленского и Байдена заявил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в эфире канала 1+1 .
"Президент Украины готов к прямым переговорам с президентом Путиным. Украинская сторона готова к этим переговорам, имеет соответствующую позицию. Мы надеемся, что в том числе при поддержке наших партнеров, приходит к этому разговору" - подчеркнул он.
Сибига отметил, что Украина за мирное урегулирование конфликта и дипломатические инструменты.
- Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что войну с РФ невозможно остановить без прямых переговоров с агрессором.
- 7 декабря президент США Джо Байден провел видеовстречу с лидером РФ Владимиром Путиным, предупредив о беспрецедентных санкциях в случае нового вторжения в Украину.
- 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден провели телефонный разговор. После этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что лидеры Украины и США помимо угрозы вторжения РФ и реформ в Украине обсудили "Северный поток-2".
- Зеленский заявил, что в ходе беседы с Байденом обсудил урегулирование войны с РФ, реформы в Украине и переговоры лидеров США и России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.94
Покупка 26.94Продажа 27.18
-
EUR
Покупка 30.35Продажа 30.75
- Актуальное
- Важное