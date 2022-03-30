English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная Общество ОПУ поддержал создание Украинского глобального университета, объединяющего мировые вузы для украинских стипендиантов и ученых

ОПУ поддержал создание Украинского глобального университета, объединяющего мировые вузы для украинских стипендиантов и ученых

30 мартa, 2022 среда
16:00
Общество ОПУ

Офис Президента Украины поддержал инициативу о создании Украинского глобального университета, объединяющего мировые вузы для украинских стипендиантов и ученых

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

При поддержке Офиса Президента Украины правительство, образовательные учреждения и общественные организации планируют создать Украинский глобальный университет (Ukrainian Global University, UGU).
Стало известно, что эта сеть стремится объединить лучшие образовательные учреждения мира и предоставить к ним доступ украинским стипендиантам, ученым и преподавателям. Кроме того, им будут доступны новые стипендии и программы постдокторантуры.

Участники инициативы UGU будут иметь возможность доступа к качественному образованию, а также смогут проводить исследования за рубежом, чтобы затем применять полученные знания и навыки в родной стране.

Создатели UGU планируют организовать стажировку и программы в Украине, которые позволят их участникам быстро реинтегрироваться и по возвращении внести свой вклад в восстановление страны.

К созданию Украинского глобального университета присоединились ведущие украинские образовательные учреждения и организации.
В частности, это Киевская школа экономики, Ukraine Global Scholars, Украинский католический университет, программа Emerging Leaders Program в Стэнфордском университете, Ассоциация "Профессиональное правительство", технологический университет SET University и Киевский академический университет.
Инициативу одобрили МОН Украины и Посольство Украины в США.

Главная цель UGU – преодолеть разрушительные последствия российской агрессии в Украине и привлечь ведущий мировой опыт построения новой Украины.

"Интеграция Украины в мировое образовательное пространство была и остается одним из ключевых приоритетов нашего государства. Сейчас украинские школьники, студенты, преподаватели, ученые, понесшие сокрушительные потери в результате военной агрессии Российской Федерации, нуждаются в поддержке! Инвестируя в образовательный потенциал, мы совместно с ведущими университетами мира и Украины инвестируем в будущее. Инициирование Украинского глобального университета – это призыв ко всему образовательному мировому сообществу поддержать украинских школьников, студентов, ученых в получении качественного образования. Эти люди вернутся в Украину, чтобы отстраивать ее после войны, имея за плечами знания мирового уровня" , – отметила советница – уполномоченная Президента Украины по вопросам Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта Ольга Будник.

Кроме того, стало известно, что Стэнфорд, Гарвард и десятки других ведущих университетов мира уже поддержали инициативу.

"Стэнфорд осознал важность создания новых образовательных программ для украинцев шесть лет назад, когда мы начали Ukrainian Emerging Leaders Program. Выпускники этой программы уже внесли значительные изменения для улучшения Украины. Я поддерживаю UGU и обращаюсь ко всем остальным университетам мира с призывом поддержать украинских студентов и ученых ", – отметил директор Института международных исследований Фримена Спогли Майкл Макфол.

Если украинские студенты или ученые хотят стать участниками UGU, они могут использовать упрощенный процесс подачи заявки на сайте. После этого они будут пройти полный или упрощенный процесс подачи заявки в любое учебное заведение, указанное на платформе, чтобы повысить свои шансы на поступление. Обязательным условием участия в программе для всех студентов является возвращение на родину после завершения обучения или исследования, чтобы помочь восстановить Украину после войны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Мир
война с Россией
Офис президента Украины
Читайте также:
Російські військові
29 мартa, 2022 вторник
"Вагнеровцы" уже в Украине вместе с высшим руководством, – Минобороны Великобритании
Хмельницький
30 мартa, 2022 среда
Россия нанесла два ракетных удара по Хмельницкому
Владімір Путін
29 мартa, 2022 вторник
"Пристрелит собственная охрана". Арестович объяснил, почему Путин не решится на ядерный удар
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.94
  • EUR
    Покупка 32.37
    Продажа 33.41
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
30 мартa
16:12
Волынь получила гуманитарную помощь от Сейма Польши, - глава ОГА
15:55
Британия предоставила 2 700 виз украинцам в рамках схемы Homes for Ukraine
15:54
Отмена арендной платы, уменьшение паевых взносов, льготы для парковок и рекламных площадок: Киевсовет облегчил условия для бизнеса
15:52
Петраков отреагировал на предложение "подарить" сборной Украины путевку на ЧМ-2022
15:45
JYSK
Сеть мебельных магазинов JYSK объявила о полном закрытии в России после окончательной распродажи
15:43
В Украину впервые прилетел североамериканский вид мартынов
15:29
В Голопристанской громаде на Херсонщине оккупанты похитили восьмерых людей, - городской совет
15:25
На Луганщине оккупанты сорвали эвакуацию по гуманитарным коридорам из Лисичанска и Попасной, - глава ОГА
15:08
В Лисичанске в результате артобстрелов пострадала семья, двое детей в критическом состоянии, - Гайдай
15:08
Сергей Марченко
Минфин предлагает начать продавать военные облигации гражданам стран ЕС и США
14:50
Матеуш Моравецкий
Польша до конца года намерена отказаться от российской нефти, - Моравецкий
14:49
В Украине заработал портал для сообщений об активах причастных к войне лиц
14:47
Восемь лет назад харьковские ультрас создали суперхит "ПТН ХЙЛ"
14:44
Украинские защитники уничтожили подполковника ВДВ и начальника штаба мотострелковой бригады оккупантов
14:27
Дмитрий Песков
В Кремле говорят, что отвергли предложение Украины о переговорах по статусу Крыма
14:26
Осторожно: мины! В ГСЧС рассказали о наиболее распространенных взрывоопасных предметах. Фото
14:18
За Украину будут воевать добровольцы легиона "Свобода России", – ГУР
14:16
Число погибших от атаки по Николаевской ОГА достигло 15 человек, 36 человек пострадали, - ГСЧС
14:12
Нардеп Николай Княжицкий обратился к премьер-министру Польши с призывом ввести в стране налоговые санкции в отношении компании Philip Morris. Это может повлиять на ее уход с российского рынка
14:05
Увеличить помощь Украине: верховный комиссар ООН по делам беженцев прибыл во Львов
14:05
Украинская разведка обнародовала список 1327 военных ГРУ РФ, воюющих против Украины
13:54
Польское издание глянцу Vogue посвятило обложку Украине
13:53
В Житомирской области полицией задержаны подозреваемые, обворовавшие квартиры в Ирпене
13:53
ВСУ уничтожили 5 единиц российской техники и повредили еще 8, - Минобороны
13:52
Оккупанты уже начали насиловать несовершеннолетних и есть собак: СБУ перехватила разговор российского военного
13:51
Обновлено
Оккупанты продолжают проводить воздушную разведку в Одесской области, - ОВА
13:41
Эксклюзив
Виталий Портников: Смотрите глазами Путина
13:33
В Чернигове россияне обстреляли историческое здание - библиотеку имени Короленко, - Общественное
13:25
Руслан Малиновский
Поздравляем, братья! Футболист сборной Украины Малиновский отреагировал на выход Польши на ЧМ-2022
13:14
Очередной фейк российских пропагандистов: в Уманской синагоге хранят "оружие для нацистов"
13:11
Оккупанты наращивают присутствие в районе ЧАЭС и перемещают войска вдоль границы Украины и Беларуси, - Генштаб ВСУ
13:11
Госспецсвязи предупредило о массовой рассылке мейлов с программой, похищающей пароли и файлы
13:01
Новости компаний
Ferrexpo Константина Жеваго передала более 70 автомобилей для гуманитарных нужд армии и территориальной обороны
12:54
Обновлено
Двое граждан Украины стали жертвами теракта в Израиле
12:54
Kinross Gold
Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold лишается активов в России
12:45
В Берлине полиция убрала флаг Украины, которым покрыли танк на монументе погибшим советским солдатам
12:42
"Это не наша война": бывший военный РФ призвал сослуживцев отказываться выполнять преступные приказы
12:40
Пока Путин у власти, мира не будет, – экс-командующий НАТО в Европе сэр Ричард Ширрефф
12:33
В результате российских обстрелов Лисичанска разрушен детский сад, - Гайдай
12:19
В Херсоне кафиры похитили священника ПЦУ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV