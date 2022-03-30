ОПУ поддержал создание Украинского глобального университета, объединяющего мировые вузы для украинских стипендиантов и ученых

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.



При поддержке Офиса Президента Украины правительство, образовательные учреждения и общественные организации планируют создать Украинский глобальный университет (Ukrainian Global University, UGU).

Стало известно, что эта сеть стремится объединить лучшие образовательные учреждения мира и предоставить к ним доступ украинским стипендиантам, ученым и преподавателям. Кроме того, им будут доступны новые стипендии и программы постдокторантуры.



Участники инициативы UGU будут иметь возможность доступа к качественному образованию, а также смогут проводить исследования за рубежом, чтобы затем применять полученные знания и навыки в родной стране.



Создатели UGU планируют организовать стажировку и программы в Украине, которые позволят их участникам быстро реинтегрироваться и по возвращении внести свой вклад в восстановление страны.



К созданию Украинского глобального университета присоединились ведущие украинские образовательные учреждения и организации.

В частности, это Киевская школа экономики, Ukraine Global Scholars, Украинский католический университет, программа Emerging Leaders Program в Стэнфордском университете, Ассоциация "Профессиональное правительство", технологический университет SET University и Киевский академический университет.

Инициативу одобрили МОН Украины и Посольство Украины в США.

Главная цель UGU – преодолеть разрушительные последствия российской агрессии в Украине и привлечь ведущий мировой опыт построения новой Украины.

"Интеграция Украины в мировое образовательное пространство была и остается одним из ключевых приоритетов нашего государства. Сейчас украинские школьники, студенты, преподаватели, ученые, понесшие сокрушительные потери в результате военной агрессии Российской Федерации, нуждаются в поддержке! Инвестируя в образовательный потенциал, мы совместно с ведущими университетами мира и Украины инвестируем в будущее. Инициирование Украинского глобального университета – это призыв ко всему образовательному мировому сообществу поддержать украинских школьников, студентов, ученых в получении качественного образования. Эти люди вернутся в Украину, чтобы отстраивать ее после войны, имея за плечами знания мирового уровня" , – отметила советница – уполномоченная Президента Украины по вопросам Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта Ольга Будник.

Кроме того, стало известно, что Стэнфорд, Гарвард и десятки других ведущих университетов мира уже поддержали инициативу.

"Стэнфорд осознал важность создания новых образовательных программ для украинцев шесть лет назад, когда мы начали Ukrainian Emerging Leaders Program. Выпускники этой программы уже внесли значительные изменения для улучшения Украины. Я поддерживаю UGU и обращаюсь ко всем остальным университетам мира с призывом поддержать украинских студентов и ученых ", – отметил директор Института международных исследований Фримена Спогли Майкл Макфол.

Если украинские студенты или ученые хотят стать участниками UGU, они могут использовать упрощенный процесс подачи заявки на сайте. После этого они будут пройти полный или упрощенный процесс подачи заявки в любое учебное заведение, указанное на платформе, чтобы повысить свои шансы на поступление. Обязательным условием участия в программе для всех студентов является возвращение на родину после завершения обучения или исследования, чтобы помочь восстановить Украину после войны.