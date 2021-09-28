ОПУ ожидает закрепления положения о европейской перспективе в совместной декларации саммита "Украина-ЕС"
В Офисе президента ожидают от запланированного на 12 октября саммита Украина-ЕС закрепленной в совместной декларации перспективы Украины по вступлению в Евросоюз
Об этом заявил заместитель председателя ОПУ Игорь Жовква, передает Интерфакс-Украина.
"Среди ключевых положений, закрепления которых мы ожидаем в совместном заявлении, а у нас, безусловно, будут соответствующие положения, признавать европейские устремления и европейский выбор Украины. Постараемся, чтобы те положения, которые сдерживают европейскую интеграцию Украины, не нашли отражения в совместном заявлении", - сказал он.
По его словам, в документе "будет четко закреплена способность Украины к дальнейшей интеграции с внутренним рынком ЕС, зафиксирована оценка достижения целей Соглашения об ассоциации".
Жовква добавил, что важным станет блок политических вопросов, в котором предусмотрено отражение поддержки ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины, призыва остановить российскую агрессию, безусловного выполнения Минских договоренностей и продолжения политики утверждение санкций в отношении России".
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