ОПУ ожидает закрепления положения о европейской перспективе в совместной декларации саммита "Украина-ЕС"

Об этом заявил заместитель председателя ОПУ Игорь Жовква, передает Интерфакс-Украина.

"Среди ключевых положений, закрепления которых мы ожидаем в совместном заявлении, а у нас, безусловно, будут соответствующие положения, признавать европейские устремления и европейский выбор Украины. Постараемся, чтобы те положения, которые сдерживают европейскую интеграцию Украины, не нашли отражения в совместном заявлении", - сказал он.

По его словам, в документе "будет четко закреплена способность Украины к дальнейшей интеграции с внутренним рынком ЕС, зафиксирована оценка достижения целей Соглашения об ассоциации".

Жовква добавил, что важным станет блок политических вопросов, в котором предусмотрено отражение поддержки ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины, призыва остановить российскую агрессию, безусловного выполнения Минских договоренностей и продолжения политики утверждение санкций в отношении России".