ОПУ обжаловал отмену Верховным судом указа Зеленского об увольнении Тупицкого, - Подоляк
Офис президента обжаловал решение Верховного суда об отмене указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда
Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина советник главы ОП Михаил Подоляк.
Офис президента подал апелляцию на решение суда.
Теперь апелляцию рассмотрят в Большой палате ВС.
Как отмечает издание, "если Большая палата оставит без изменений решение, то у команды президента не останется аргументов, чтобы блокировать восстановления Тупицкого в должности".
- Напомним, что Верховный Суд заявил , что признал незаконным указ Владимира Зеленского, которым он отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда, ведь президент вышел за рамки своих полномочий.
- Представитель президента Украины Владимира Зеленского заявил , что возвращение Александра Тупицкого в Конституционный Суд - это попытка сорвать проведение судебной реформы.
- В ОПУ впоследствии сообщили , что обжалуют решение Верховного Суда.
- Верховный Суд отреагировал на критику Офиса президента из-за признания неконституционным указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей КСУ.
- На судей Верховного суда, которые вынесли решение об отмене указа президента Владимира Зеленского, которым он лишил должности бывшего главу Конституционного суда Александра Тупицкого, завели дело из-за злоупотребления властью .
- Верховный суд отреагировал на дело , которое открыло Госбюро расследований по решению суда о незаконности указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей КСУ.
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