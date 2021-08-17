ОПУ обжаловал отмену Верховным судом указа Зеленского об увольнении Тупицкого, - Подоляк

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина советник главы ОП Михаил Подоляк.



Офис президента подал апелляцию на решение суда.



Теперь апелляцию рассмотрят в Большой палате ВС.



Как отмечает издание, "если Большая палата оставит без изменений решение, то у команды президента не останется аргументов, чтобы блокировать восстановления Тупицкого в должности".

Напомним, что Верховный Суд заявил , что признал незаконным указ Владимира Зеленского, которым он отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда, ведь президент вышел за рамки своих полномочий.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского заявил , что возвращение Александра Тупицкого в Конституционный Суд - это попытка сорвать проведение судебной реформы.

В ОПУ впоследствии сообщили , что обжалуют решение Верховного Суда.

Верховный Суд отреагировал на критику Офиса президента из-за признания неконституционным указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей КСУ.

На судей Верховного суда, которые вынесли решение об отмене указа президента Владимира Зеленского, которым он лишил должности бывшего главу Конституционного суда Александра Тупицкого, завели дело из-за злоупотребления властью .

Верховный суд отреагировал на дело , которое открыло Госбюро расследований по решению суда о незаконности указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей КСУ.