ОПУ и Администрация президента РФ контактировали по вопросу встречеи Путин-Зеленский, - Песков

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает РБК-Украина.



"Действительно, между Офисом президента Украины и Администрацией президента, это (Дмитрий, - ред.) Козак, осуществлялись контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться и озвучивались различные предложения. Но пока какого-то общего понимания и готовности к формулированию повестке дня нет", - отметил Песков.

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