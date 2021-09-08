ОПУ готовит визит Зеленского в Нью-Йорк

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Готовим визит в Нью-Йорк", - рассказал он.

Спикер отметил, что Зеленский посетит США, чтобы принять участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Генассамблея ООН 14 сентября начнет 76 сессию. Общие дебаты в ГА будут проходить с 21 сентября по 27 сентября.