ОПУ готовит визит Зеленского в Нью-Йорк
Президент Владимир Зеленский в конце сентября поедет в США на Генассамблею ООН
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
"Готовим визит в Нью-Йорк", - рассказал он.
Спикер отметил, что Зеленский посетит США, чтобы принять участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН.
Генассамблея ООН 14 сентября начнет 76 сессию. Общие дебаты в ГА будут проходить с 21 сентября по 27 сентября.
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