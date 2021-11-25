ОПУ анонсировал пресс-марафон Зеленского с участием 30 изданий, посвященный "экватору" его президентства

Об этом сообщает Офис президента.



К участию в мероприятии приглашены журналисты из 30 всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых сможет поставить президенту свой вопрос.



"Таким образом, состоится содержательный разговор президента с журналистами, во время которого будут освещены различные актуальные и общественно важные темы, в частности, проведение реформ в Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и тому подобное. Вместе с тем такой формат мероприятия позволит избежать дублирования вопросов", - говорится в сообщении.



Пресс-марафон "30 вопросов Президенту Украины" начнется в 12:00 и продлится три часа. Мероприятие будет транслироваться онлайн на официальной фейсбук-странице Офиса президента и украинских телеканалах.



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