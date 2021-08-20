Оптовые цены на яблоки могут снизиться до 8-10 грн, - эксперт плодоовощной рынке

Об этом сказал Александр Хорев, эксперт плодоовощной рынка, в эфире программы "Эспрессо кошелек" с Александром Морщавки на телеканале Еспресо.

"В этом году, по нашим оценкам, валовой сбор может превысить рекордный 2018-й год, когда в Украине был собран очень большой урожай яблок. Оптовые цены могут преодолеть отметку и в 10 грн. И мне кажется, если они будут выше 8-10 грн, это устроит и производителей, и покупателей ", - сказал Хорев.