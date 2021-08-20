Оптовые цены на яблоки могут снизиться до 8-10 грн, - эксперт плодоовощной рынке
В Украине ожидается большой урожай яблок, поэтому оптовые цены на товар могут снизиться до 8-10 грн.
Об этом сказал Александр Хорев, эксперт плодоовощной рынка, в эфире программы "Эспрессо кошелек" с Александром Морщавки на телеканале Еспресо.
"В этом году, по нашим оценкам, валовой сбор может превысить рекордный 2018-й год, когда в Украине был собран очень большой урожай яблок. Оптовые цены могут преодолеть отметку и в 10 грн. И мне кажется, если они будут выше 8-10 грн, это устроит и производителей, и покупателей ", - сказал Хорев.
-
В июне 2021 году популярные сорта яблок продавали вдвое дешевле , чем в этот же период в прошлом, сообщили в east-fruit.com.
-
Производители яблок рассчитывают получить урожай, не менее прошлогоднего. Цена начинается с 12 грн / кг, рассказал директор садового частного предприятия в Черновицкой области Михаил Телешецький, передает АgroPortal.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.6
Покупка 26.6Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.01Продажа 31.39
- Актуальное
- Важное