Оптовые цены на топливо в Украине пошли вниз, - аналитик

Об этом заявил аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко в эфире Еспрессо.

"Есть хорошие новости на рынке горючего, потому что все больше объемов поставляется через западную границу. Из Европы мы завозим из всех стран, с которыми граничим. Эти страны используются и как производители, и как транзитеры нашими трейдерами. Эти объемы достигли уже той точки, когда цена в опте пошла вниз", – сказал он.

По его словам, на рынке уже началась конкуренция по водителю ценой.

"Мы уже увидели это на рынке сжиженного газа, на рынке пропан-бутана, в дальнейшем мы ожидаем тоже самое на бензинах и на дизельном топливе", - подытожил Сиренко.