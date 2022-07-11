Оптовые цены на топливо в Украине пошли вниз, - аналитик
На рынке горючего уже началась конкуренция за потребителей через снижение цен
Об этом заявил аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко в эфире Еспрессо.
"Есть хорошие новости на рынке горючего, потому что все больше объемов поставляется через западную границу. Из Европы мы завозим из всех стран, с которыми граничим. Эти страны используются и как производители, и как транзитеры нашими трейдерами. Эти объемы достигли уже той точки, когда цена в опте пошла вниз", – сказал он.
По его словам, на рынке уже началась конкуренция по водителю ценой.
"Мы уже увидели это на рынке сжиженного газа, на рынке пропан-бутана, в дальнейшем мы ожидаем тоже самое на бензинах и на дизельном топливе", - подытожил Сиренко.
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