Оптимистично в отношении будущего Украины настроены 86% граждан, - опрос КМИС
Примечательно, что украинцы почти не падают духом и не устают от войны – в мае оптимистов в Украине было всего на 2% больше
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
Уровень оптимизма украинцев социологи измеряли в сравнении с результатами мая и августа.
Итак, "очень оптимистично" в отношении будущего Украины в августе настроены 50% опрошенных. Это всего на 2% меньше, чем в мае.
Показатель "скорее оптимистично" не изменился и составляет 36%. Всего оптимистов в Украине сейчас 86%, в мае было 88%.
"Скорее пессимистично" и "очень пессимистично" к ситуации относятся 6% респондентов, что всего на 1% больше, чем весной.
Не смогли определиться – 4%.
Общенациональный телефонный опрос прошел 2-9 августа при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Швеции и Министерства международных дел Канады.
- Заметим, накануне КМИС информировал, что почти 90% украинцев верят, что власти не пойдут на неприемлемые компромиссы из РФ.
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