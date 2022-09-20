Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Уровень оптимизма украинцев социологи измеряли в сравнении с результатами мая и августа.

Итак, "очень оптимистично" в отношении будущего Украины в августе настроены 50% опрошенных. Это всего на 2% меньше, чем в мае.

Показатель "скорее оптимистично" не изменился и составляет 36%. Всего оптимистов в Украине сейчас 86%, в мае было 88%.

"Скорее пессимистично" и "очень пессимистично" к ситуации относятся 6% респондентов, что всего на 1% больше, чем весной.

Не смогли определиться – 4%.

Общенациональный телефонный опрос прошел 2-9 августа при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Швеции и Министерства международных дел Канады.

Заметим, накануне КМИС информировал, что почти 90% украинцев верят, что власти не пойдут на неприемлемые компромиссы из РФ.

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