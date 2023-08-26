Оптимальный вариант: как шведские истребители Gripen повлияют на войну в Украине и чем они лучше, чем Су
Украинские пилоты уже начали обучение на шведских истребителях JAS 39 Gripen. Об этом после переговоров со шведским премьером Ульфом Кристерссоном заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также заверил, что будет обращаться относительно передачи Воздушным силам ВСУ этих самолетов
Эспрессо рассказывает, почему "гриппены" настолько важны для Украины, чем особые шведские истребители и каковы их технические характеристики.
История создания
Название Gripen в переводе со шведского означает "грифон", самолет стал заменой более старым истребителям Saab 35 Draken ("дракон") и Saab 37 Viggen ("удар молнии"). Аббревиатура JAS расшифровывается как Jakt (истребитель), Attack (штурмовик), Spaning (разведчик).
К разработчикам Gripen были определенные требования. Новый истребитель должен был иметь скорость в 2 Маха, возможность взлетать со взлетной полосы до 800 м, он должен быть легче Saab 37, но при этом иметь лучшее соотношение полезной нагрузки к дальности полета. В специально созданное для разработки самолета предприятие вошли компании Saab, Volvo и Ericsson, проект получил государственное финансирование.
Первый полет на JAS 39 Gripen совершили в конце 1988 года, на службу самолет приняли в 1996-м.
Особенности JAS 39 Gripen
Шведские истребители 4 поколений спроектированы по аэродинамической схеме "утка", "грифоны" имеют хорошую балансировку во время сверхзвукового полета и высокие взлетно-посадочные характеристики. 60% массы самолета, состоящего из 60 тыс. деталей, составляет алюминий, почти 30% углепластика, титан – 6%. Широкое использование углепластиков позволило увеличить срок эксплуатации самолета до 50 лет.
Для уменьшения пробега при посадке, "Грипен" оснащен мощными воздушными тормозами, а его шасси имеет жесткую конструкцию. Карбонные тормоза и автомат скольжения облегчают посадку на обледенелые взлетно-посадочные полосы.
Пилот может получать информацию сразу из трех источников: бортовые датчики, системы связи и каналы передачи данных. Дальность действия системы передачи информации CDL 39, которая используется на шведских истребителях составляет 500 км и может значительно увеличиться при применении самолетов-ретрансляторов. Благодаря системе CDL 39, самолет обладает высокой тактической гибкостью. Например, при выполнении ударной миссии JAS 39 может совершать атаку, одновременно вести радиолокационное наблюдение за районом, в котором находится цель и передавать необходимую информацию другим самолетам.
Фото: gettyimages
Бортовая радиолокационная система способна выявить воздушные цели на расстоянии до 120 км. Корабль на причале или колонну военной техники при движении радар видит в 70 км. При этом "грифоны" могут определить цель даже в сложных погодных условиях. В то же время шведские истребители могут отслеживать 10 воздушных целей и атаковать сразу четыре из них.
Какое вооружение использует Gripen
Первые "грифоны" имели довольно ограниченный арсенал оружия класса "воздух-воздух", используя только ракеты ближнего радиуса действия. В 1999 году на Gripen интегрировали ракеты средней дальности, что дало JAS 39 возможность уничтожать воздушные цели вне визуальной видимости. Для ближнего боя шведские истребители используют встроенную 27-мм орудие Mauser BK-27, что может производить 1700 выстрелов в минуту.
Боекомплект "Гриппена" меньше, чем у западноевропейских или американских истребителей - 120 снарядов. Это компенсирует уникальная система прицеливания, совмещенная с радаром и автопилотом самолета.
Помимо обычных авиабомб и блоков с неуправляемыми авиационными ракетами Gripen может нести высокоточное оружие для впечатления наземных и надводных целей. Для уничтожения таких тактических целей, как бронетехника, транспортные средства, объекты ПВО, склады горюче-смазочных материалов или небольшие корабли, используют ракету класса "воздух-поверхность" ближнего радиуса действия AGM-65 Maverick. Для ударов по большим надводным целям предусмотрена противокорабельная ракета большой дальности. С 1997 года "грифоны" могут использовать кассетные авиабомбы. На самолетах более новых модификаций есть возможность применять высокоточные бомбы с лазерной наводкой.
Фото: gettyimages
Кроме того, JAS 39 может уничтожать важные цели в глубоком тылу противника благодаря крылатым ракетам с дальностью полета более 500 км. Для этого истребителю не нужно входить в зону действия средств ПВО.
Тактико-технические характеристики JAS 39 Gripen
- Экипаж : 1 человек (JAS 39D – 2)
- Длина : 14,1 м (JAS 39D – 14,8 м)
- Размах крыльев : 8,4 м
- Высота : 4,5 м
- Площадь крыла: 30,3 м.кв.
- Масса пустого : 6800 кг
- Нормальный взлетный вес : 8500 кг
- Максимальный взлетный вес : 14000 кг
- Масса топлива : 3360 кг (во внутренних баках)
- Максимальная скорость : на большой высоте 2130 км/ч, на уровне моря 1225 км/ч
- Дальность полета: 3200 км
- Боевой радиус действия : 700 км (с нагрузкой 2000 кг)
- Практический потолок : 15240 м
- Боевая нагрузка : 5300 кг
Какие истребители лучше – Gripen или Су
Лучше всего сравнивать шведские истребители с советскими не по параметрам, а по практическому противостоянию. И такая возможность есть благодаря военным учениям, проведенным в Азии в 2015 году, говорится в материале Defence Express.
На совместных учениях Китая и Таиланда Falcon Strike, продолжавшихся 4 дня, с тайской стороны участниками были JAS-39, а с китайской – Су-27.
истребитель СУ-27 Фото: gettyimages
Во время учебных боев "за пределами визуальной видимости" пилоты ВВС Таиланда продемонстрировали 41 "эффективное поражение противника", тогда как пилоты китайских Су-27СК – всего девять. Во время учебных боев на дистанции более 30 км таиландские "грифоны" имели 88% "эффективных попаданий", китайские Су-27 - всего 14%. А во время имитационных столкновений на дистанции более 50 км JAS 39 Gripen показали 10 побед, китайцы на Су-27 – ни одной.
"Важна была разница и в характеристиках бортовых РЛС: на китайских Су-27 используется Н001 "Меч" (РЛПК-27) с дальностью обнаружения целей до 120 км, в то время как на JAS 39 Gripen - Ericsson PS-05/A с дальностью обнаружение целей до 160 км. Свою роль также сыграл показатель "эффективной площади рассеяния", который для JAS 39 Gripen составил всего 1,5 квадратных метра, в то время как для Су-27 - 15 квадратных метров (а F-16 - всего 1,2 квадратных метра)", – говорится в материале.
Единственный формат боев, где китайцы на Су-27 смогли показать преимущество тайским "Грипенам" - схватки буквально на дистанции визуальной видимости в стиле dog fight. Но даже сами китайцы признавали, что им удалось показать такой результат только потому, что ВВС Таиланда для таких столкновений использовали старые ракеты "воздух-воздух" малой дальности вместо IRIS-T.
Сколько стоят "Грипены"
Цену называют одним из основных преимуществ JAS 39. Это самый дешевый истребитель поколения 4+, который шведы в свое время даже предлагали брать в лизинг. В 2003 году Чехия в 10-летнюю аренду взяла 14 Gripen за 800 млн долларов, а Венгрии на такой же срок "грифоны обошлись в ок. 700 млн долларов. Однако это было время, когда Швеция, не нуждаясь в двух сотнях истребителей, решила вдвое сократить свой авиапарк.
Кроме того, чехи и венгры получили "грифоны" до модернизации. После нее, в 2014-м, самолеты закупила Бразилия. 36 истребителей с правом производства на своих мощностях еще 15 самолетов обошлись южноамериканцам в 5,4 млрд долларов. В 2016 году Индонезии предлагали купить 16 самолетов за 1,5 млрд долларов (94 млн долларов за единицу).
"Это, конечно, не 50-60 млн долларов, как для Чехии или Венгрии. Но все же меньше реального ценника за F-16 на международном рынке, который составляет 130-150 млн долларов", – пишет Defence Express. Также шведы готовы передать технологии и локализовать производство на территории государства-клиента.
Низкая и стоимость одного летного часа Gripen – 7-8 тысяч долларов, а для некоторых модификаций и вообще 4 тысячи долларов.
Почему Украине нужны Gripen и когда она их получит
Пока Швеция не брала на себя обязательств по поставке JAS 39 Gripen в Украину. Об этом 21 августа заявил премьер-министр этой страны Ульф Кристерссон. Впрочем, донорами "грифонов" могут быть не только шведы.
"Есть машины в ЮАР, где они не эксплуатируются и, возможно, их выкупят и передадут Украине. Также Gripen использует Чехия, там незначительное количество машин. Среди операторов Венгрия, Бразилия и Таиланд - они, скорее всего, не станут донорами", – отметил в эфире Эспрессо военный эксперт Олег Катков.
В конце концов обучение пилотов стало шагом к передаче Украине истребителей F-16 еще до того, как об этой передаче объявили официально. Сейчас в Швецию овладевать Gripen отправились опытные пилоты. Об этом заявил Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
"Я принял решение, что в Великобританию на обучение поедут пилоты выпуска этого 2023 года. Что касается Швеции – туда поехали пилоты выпуска 2016 года, которые уже имеют достаточный боевой опыт", – сказал Олещук.
Он же отметил , что "Грипены" по приоритетности вторые для Украины после F-16 и по своим характеристикам ничем не уступают американским самолетам. Так, "Грипен" можно длительно использовать с автотрасс или оперативных площадок в отрыве от основной базы.
Преимуществами шведского самолета являются невысокая цена, неприхотливость, широкий спектр вооружений и возможностей боевого применения, говорится в материале Defence Express.
"Еще одним "плюсом" в пользу Gripen является его неприхотливость к посадочным полосам, потому что он создавался в Швеции, которая по доктрине, в случае войны, должна рассредоточить свою авиацию по всей стране. Поэтому он должен совершать взлет и посадку с не очень качественных полос" , включая полевые аэродромы на автомобильных магистралях", – говорится в материале.
Кроме того, обозреватели отмечают, что широкий арсенал вооружения JAS 39 включает ракеты от разных производителей. Здесь отмечают, что отечественный ОПК может выпускать ракеты "воздух-воздух", а также должен создать воздушный вариант "Нептуна" для Gripen, что избавит от необходимости покупать к самолету еще и зарубежное вооружение (одна ракета Meteor от MBDA стоит два миллиона евро).
Оптимальным вариантом для замены советских боевых самолетов Gripen назвали в Воздушных силах ВСУ – к такому выводу пришли авторы методического подхода при определении потенциального истребителя для тактической авиации. По ним потенциальные многоцелевые истребители F-16E, F-35A, EF-2000, Rafale и JAS-39 сравнивались по цене, стоимости эксплуатации и коэффициенту боевого применения. Наиболее экономически целесообразным вариантом авторы назвали приобретение JAS-39 (их нужно в количестве 96 единиц, а стоимость составит 6,8568 млрд. долларов США).
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