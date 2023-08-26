Оптимальный вариант: как шведские истребители Gripen повлияют на войну в Украине и чем они лучше, чем Су

Эспрессо рассказывает, почему "гриппены" настолько важны для Украины, чем особые шведские истребители и каковы их технические характеристики.

История создания

Название Gripen в переводе со шведского означает "грифон", самолет стал заменой более старым истребителям Saab 35 Draken ("дракон") и Saab 37 Viggen ("удар молнии"). Аббревиатура JAS расшифровывается как Jakt (истребитель), Attack (штурмовик), Spaning (разведчик).

К разработчикам Gripen были определенные требования. Новый истребитель должен был иметь скорость в 2 Маха, возможность взлетать со взлетной полосы до 800 м, он должен быть легче Saab 37, но при этом иметь лучшее соотношение полезной нагрузки к дальности полета. В специально созданное для разработки самолета предприятие вошли компании Saab, Volvo и Ericsson, проект получил государственное финансирование.

Первый полет на JAS 39 Gripen совершили в конце 1988 года, на службу самолет приняли в 1996-м.

Особенности JAS 39 Gripen

Шведские истребители 4 поколений спроектированы по аэродинамической схеме "утка", "грифоны" имеют хорошую балансировку во время сверхзвукового полета и высокие взлетно-посадочные характеристики. 60% массы самолета, состоящего из 60 тыс. деталей, составляет алюминий, почти 30% углепластика, титан – 6%. Широкое использование углепластиков позволило увеличить срок эксплуатации самолета до 50 лет.

Для уменьшения пробега при посадке, "Грипен" оснащен мощными воздушными тормозами, а его шасси имеет жесткую конструкцию. Карбонные тормоза и автомат скольжения облегчают посадку на обледенелые взлетно-посадочные полосы.

Пилот может получать информацию сразу из трех источников: бортовые датчики, системы связи и каналы передачи данных. Дальность действия системы передачи информации CDL 39, которая используется на шведских истребителях составляет 500 км и может значительно увеличиться при применении самолетов-ретрансляторов. Благодаря системе CDL 39, самолет обладает высокой тактической гибкостью. Например, при выполнении ударной миссии JAS 39 может совершать атаку, одновременно вести радиолокационное наблюдение за районом, в котором находится цель и передавать необходимую информацию другим самолетам.

Фото: gettyimages

Бортовая радиолокационная система способна выявить воздушные цели на расстоянии до 120 км. Корабль на причале или колонну военной техники при движении радар видит в 70 км. При этом "грифоны" могут определить цель даже в сложных погодных условиях. В то же время шведские истребители могут отслеживать 10 воздушных целей и атаковать сразу четыре из них.

Какое вооружение использует Gripen

Первые "грифоны" имели довольно ограниченный арсенал оружия класса "воздух-воздух", используя только ракеты ближнего радиуса действия. В 1999 году на Gripen интегрировали ракеты средней дальности, что дало JAS 39 возможность уничтожать воздушные цели вне визуальной видимости. Для ближнего боя шведские истребители используют встроенную 27-мм орудие Mauser BK-27, что может производить 1700 выстрелов в минуту.

Боекомплект "Гриппена" меньше, чем у западноевропейских или американских истребителей - 120 снарядов. Это компенсирует уникальная система прицеливания, совмещенная с радаром и автопилотом самолета.

Помимо обычных авиабомб и блоков с неуправляемыми авиационными ракетами Gripen может нести высокоточное оружие для впечатления наземных и надводных целей. Для уничтожения таких тактических целей, как бронетехника, транспортные средства, объекты ПВО, склады горюче-смазочных материалов или небольшие корабли, используют ракету класса "воздух-поверхность" ближнего радиуса действия AGM-65 Maverick. Для ударов по большим надводным целям предусмотрена противокорабельная ракета большой дальности. С 1997 года "грифоны" могут использовать кассетные авиабомбы. На самолетах более новых модификаций есть возможность применять высокоточные бомбы с лазерной наводкой.

Фото: gettyimages

Кроме того, JAS 39 может уничтожать важные цели в глубоком тылу противника благодаря крылатым ракетам с дальностью полета более 500 км. Для этого истребителю не нужно входить в зону действия средств ПВО.

Тактико-технические характеристики JAS 39 Gripen

Экипаж : 1 человек (JAS 39D – 2)

: 1 человек (JAS 39D – 2) Длина : 14,1 м (JAS 39D – 14,8 м)

: 14,1 м (JAS 39D – 14,8 м) Размах крыльев : 8,4 м

: 8,4 м Высота : 4,5 м

: 4,5 м Площадь крыла: 30,3 м.кв.

30,3 м.кв. Масса пустого : 6800 кг

: 6800 кг Нормальный взлетный вес : 8500 кг

: 8500 кг Максимальный взлетный вес : 14000 кг

: 14000 кг Масса топлива : 3360 кг (во внутренних баках)

: 3360 кг (во внутренних баках) Максимальная скорость : на большой высоте 2130 км/ч, на уровне моря 1225 км/ч

: на большой высоте 2130 км/ч, на уровне моря 1225 км/ч Дальность полета: 3200 км

3200 км Боевой радиус действия : 700 км (с нагрузкой 2000 кг)

: 700 км (с нагрузкой 2000 кг) Практический потолок : 15240 м

: 15240 м Боевая нагрузка : 5300 кг

Какие истребители лучше – Gripen или Су

Лучше всего сравнивать шведские истребители с советскими не по параметрам, а по практическому противостоянию. И такая возможность есть благодаря военным учениям, проведенным в Азии в 2015 году, говорится в материале Defence Express.

На совместных учениях Китая и Таиланда Falcon Strike, продолжавшихся 4 дня, с тайской стороны участниками были JAS-39, а с китайской – Су-27.

истребитель СУ-27 Фото: gettyimages

Во время учебных боев "за пределами визуальной видимости" пилоты ВВС Таиланда продемонстрировали 41 "эффективное поражение противника", тогда как пилоты китайских Су-27СК – всего девять. Во время учебных боев на дистанции более 30 км таиландские "грифоны" имели 88% "эффективных попаданий", китайские Су-27 - всего 14%. А во время имитационных столкновений на дистанции более 50 км JAS 39 Gripen показали 10 побед, китайцы на Су-27 – ни одной.

"Важна была разница и в характеристиках бортовых РЛС: на китайских Су-27 используется Н001 "Меч" (РЛПК-27) с дальностью обнаружения целей до 120 км, в то время как на JAS 39 Gripen - Ericsson PS-05/A с дальностью обнаружение целей до 160 км. Свою роль также сыграл показатель "эффективной площади рассеяния", который для JAS 39 Gripen составил всего 1,5 квадратных метра, в то время как для Су-27 - 15 квадратных метров (а F-16 - всего 1,2 квадратных метра)", – говорится в материале.

Единственный формат боев, где китайцы на Су-27 смогли показать преимущество тайским "Грипенам" - схватки буквально на дистанции визуальной видимости в стиле dog fight. Но даже сами китайцы признавали, что им удалось показать такой результат только потому, что ВВС Таиланда для таких столкновений использовали старые ракеты "воздух-воздух" малой дальности вместо IRIS-T.

Сколько стоят "Грипены"

Цену называют одним из основных преимуществ JAS 39. Это самый дешевый истребитель поколения 4+, который шведы в свое время даже предлагали брать в лизинг. В 2003 году Чехия в 10-летнюю аренду взяла 14 Gripen за 800 млн долларов, а Венгрии на такой же срок "грифоны обошлись в ок. 700 млн долларов. Однако это было время, когда Швеция, не нуждаясь в двух сотнях истребителей, решила вдвое сократить свой авиапарк.

Кроме того, чехи и венгры получили "грифоны" до модернизации. После нее, в 2014-м, самолеты закупила Бразилия. 36 истребителей с правом производства на своих мощностях еще 15 самолетов обошлись южноамериканцам в 5,4 млрд долларов. В 2016 году Индонезии предлагали купить 16 самолетов за 1,5 млрд долларов (94 млн долларов за единицу).

"Это, конечно, не 50-60 млн долларов, как для Чехии или Венгрии. Но все же меньше реального ценника за F-16 на международном рынке, который составляет 130-150 млн долларов", – пишет Defence Express. Также шведы готовы передать технологии и локализовать производство на территории государства-клиента.

Низкая и стоимость одного летного часа Gripen – 7-8 тысяч долларов, а для некоторых модификаций и вообще 4 тысячи долларов.

Почему Украине нужны Gripen и когда она их получит

Пока Швеция не брала на себя обязательств по поставке JAS 39 Gripen в Украину. Об этом 21 августа заявил премьер-министр этой страны Ульф Кристерссон. Впрочем, донорами "грифонов" могут быть не только шведы.

"Есть машины в ЮАР, где они не эксплуатируются и, возможно, их выкупят и передадут Украине. Также Gripen использует Чехия, там незначительное количество машин. Среди операторов Венгрия, Бразилия и Таиланд - они, скорее всего, не станут донорами", – отметил в эфире Эспрессо военный эксперт Олег Катков.

В конце концов обучение пилотов стало шагом к передаче Украине истребителей F-16 еще до того, как об этой передаче объявили официально. Сейчас в Швецию овладевать Gripen отправились опытные пилоты. Об этом заявил Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Я принял решение, что в Великобританию на обучение поедут пилоты выпуска этого 2023 года. Что касается Швеции – туда поехали пилоты выпуска 2016 года, которые уже имеют достаточный боевой опыт", – сказал Олещук.

Он же отметил , что "Грипены" по приоритетности вторые для Украины после F-16 и по своим характеристикам ничем не уступают американским самолетам. Так, "Грипен" можно длительно использовать с автотрасс или оперативных площадок в отрыве от основной базы.

Преимуществами шведского самолета являются невысокая цена, неприхотливость, широкий спектр вооружений и возможностей боевого применения, говорится в материале Defence Express.

"Еще одним "плюсом" в пользу Gripen является его неприхотливость к посадочным полосам, потому что он создавался в Швеции, которая по доктрине, в случае войны, должна рассредоточить свою авиацию по всей стране. Поэтому он должен совершать взлет и посадку с не очень качественных полос" , включая полевые аэродромы на автомобильных магистралях", – говорится в материале.

Кроме того, обозреватели отмечают, что широкий арсенал вооружения JAS 39 включает ракеты от разных производителей. Здесь отмечают, что отечественный ОПК может выпускать ракеты "воздух-воздух", а также должен создать воздушный вариант "Нептуна" для Gripen, что избавит от необходимости покупать к самолету еще и зарубежное вооружение (одна ракета Meteor от MBDA стоит два миллиона евро).

Оптимальным вариантом для замены советских боевых самолетов Gripen назвали в Воздушных силах ВСУ – к такому выводу пришли авторы методического подхода при определении потенциального истребителя для тактической авиации. По ним потенциальные многоцелевые истребители F-16E, F-35A, EF-2000, Rafale и JAS-39 сравнивались по цене, стоимости эксплуатации и коэффициенту боевого применения. Наиболее экономически целесообразным вариантом авторы назвали приобретение JAS-39 (их нужно в количестве 96 единиц, а стоимость составит 6,8568 млрд. долларов США).