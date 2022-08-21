Опросы не фиксируют готовность украинцев идти на уступки РФ, - директор фонда Деминициативы Гарань
Согласно опросам, украинцы не готовы идти на уступки ради окончания войны с Россией
Об этом в эфире Еспресо сказал научный директор Фонда Демократические инициативы Алексей Гарань.
"Мои опасения заключаются в том, что чем дольше длится эта война на истощение, чем больше будет Путин разрушать наши города, чем дольше наши близкие и друзья будут под обстрелами или будут мобилизованы, люди будут переживать усталость и будут говорить, что готовы уступить чем-то", – считает он.
По мнению социолога, президент РФ Путин как раз на это рассчитывает.
"Запугать и Запад (там семья будет платить на 500 евро больше за газ зимой), и украинцев. Опрос пока этого не фиксируют. Человеческая природа предполагает, что в определенный момент должна появиться эта усталость. Мы пока этого не видим - это своеобразный феномен. Возможно, это третий закон Ньютона - действие порождает противодействие. Я побаиваюсь каждый раз, когда вижу результаты опроса, что украинцы скажут: "Нам трудно, надо соглашаться на что угодно" нет этого, по крайней мере пока что", - подытожил Гарань.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.7Продажа 40.78
- Актуальное
- Важное