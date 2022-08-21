Об этом в эфире Еспресо сказал научный директор Фонда Демократические инициативы Алексей Гарань.

"Мои опасения заключаются в том, что чем дольше длится эта война на истощение, чем больше будет Путин разрушать наши города, чем дольше наши близкие и друзья будут под обстрелами или будут мобилизованы, люди будут переживать усталость и будут говорить, что готовы уступить чем-то", – считает он.

По мнению социолога, президент РФ Путин как раз на это рассчитывает.

"Запугать и Запад (там семья будет платить на 500 евро больше за газ зимой), и украинцев. Опрос пока этого не фиксируют. Человеческая природа предполагает, что в определенный момент должна появиться эта усталость. Мы пока этого не видим - это своеобразный феномен. Возможно, это третий закон Ньютона - действие порождает противодействие. Я побаиваюсь каждый раз, когда вижу результаты опроса, что украинцы скажут: "Нам трудно, надо соглашаться на что угодно" нет этого, по крайней мере пока что", - подытожил Гарань.