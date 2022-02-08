Опрос украинцев и перепись населения: Зеленский представил новые услуги в "Дии"
Президент Владимир Зеленский анонсировал перепись населения в 2023 году и опрос для всех зарегистрированных в "Дии" граждан
Об этом он сказал на Diia Summit 8 февраля.
"В 2023 году мы стремимся провести электронную перепись населения совместно с компанией Apple", - заявил президент.
Зеленский также анонсировал опросы "Дии", которые должны позволить зарегистрированным в приложении гражданам влиять на решение правительства.
"В "Дии" запускается услуга "Опрос". Это первый масштабный инструмент электронной демократии. Для миллионов граждан это возможность высказывать свою позицию и влиять на решения, для государства - возможность быстро узнать мнение людей по любым вопросам в режиме реального времени и реальных" цифр. Ну а для всех нас это фактически старт цифрового народовластия", - отметил он.
Президент также заявил о запуске "Дия-City".
Первая леди Елена Зеленская на саммите представила услугу "Дия. Безбарьерность".
"В марте у "Дии" появится еще один раздел - "Дия. Безбарьерность". Его уже готовит мощная команда Минцифры, ОО "Бесбарьерность" при поддержке ООН. Это будет не просто раздел, это будет спецподразделение "Дии ". Его призвание – упростить коммуникацию с государством для пожилых людей, людей с инвалидностью, для всех групп населения, для которых госуслуги не всегда были удобными", – сказала Зеленская.
В разделе будет пояснено, как получить необходимые услуги и документы и действовать в сложных жизненных ситуациях.
- 8 сентября нардеп Алексей Гончеренко заявил, что перепись населения в Украине планируют провести в 2023 году.
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