Опрос украинцев и перепись населения: Зеленский представил новые услуги в "Дии"

Об этом он сказал на Diia Summit 8 февраля.



"В 2023 году мы стремимся провести электронную перепись населения совместно с компанией Apple", - заявил президент.



Зеленский также анонсировал опросы "Дии", которые должны позволить зарегистрированным в приложении гражданам влиять на решение правительства.



"В "Дии" запускается услуга "Опрос". Это первый масштабный инструмент электронной демократии. Для миллионов граждан это возможность высказывать свою позицию и влиять на решения, для государства - возможность быстро узнать мнение людей по любым вопросам в режиме реального времени и реальных" цифр. Ну а для всех нас это фактически старт цифрового народовластия", - отметил он.



Президент также заявил о запуске "Дия-City".



Первая леди Елена Зеленская на саммите представила услугу "Дия. Безбарьерность".



"В марте у "Дии" появится еще один раздел - "Дия. Безбарьерность". Его уже готовит мощная команда Минцифры, ОО "Бесбарьерность" при поддержке ООН. Это будет не просто раздел, это будет спецподразделение "Дии ". Его призвание – упростить коммуникацию с государством для пожилых людей, людей с инвалидностью, для всех групп населения, для которых госуслуги не всегда были удобными", – сказала Зеленская.



В разделе будет пояснено, как получить необходимые услуги и документы и действовать в сложных жизненных ситуациях.

8 сентября нардеп Алексей Гончеренко заявил, что перепись населения в Украине планируют провести в 2023 году.