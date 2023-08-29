Опрос: после полномасштабного вторжения РФ большинство украинцев изменили восприятие эффективности власти и видение будущего

Это показало исследование Киевского международного института социологии, проводившееся в рамках социологического мониторинга "Украинское общество" по заказу Института социологии НАН Украины.

"Широкомасштабное вторжение ознаменовалось существенным положительным изменением установок относительно эффективности центральных органов власти и видения будущего Украины (данные 2022 года). И если в 2023 году первый показатель постепенно теряет положительную окраску (положительные оценки упали с 54% до 20%), то второй держится стабильно (снижение с 76% до 66%)", - отмечают исследователи.

Также согласно соцопросу, рост опасности национального масштаба вместе с поразительной национальной устойчивостью Украины позволил понять, что даже во время такой войны большинство населения проживает в удовлетворительных условиях (промежуточных оценок придерживается около 60%).

Что касается оценки исторического пути Украины, то показатель оказался достаточно устойчивым. Удовлетворенность текущими событиями также оказалась стабильной характеристикой, но если в случае рассмотрения исторических достижений оценки имели преимущественно промежуточный характер, то в этом преимущественно негативный (для почти 60% опрошенных).

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По состоянию на ноябрь 2021 года был зафиксирован в определенном смысле патологический негативизм в восприятии государства, распространявшийся на две трети опрошенных.

Широкомасштабная война опровергла его, продемонстрировав украинцам настоящую ценность собственного государства (более 80% давали положительные или промежуточные оценки).

Однако количество положительных оценок в 2023 году упало более чем вдвое, чему в большинстве своем способствовали системные негативные события, связанные с представителями власти.

Кроме того, добавляется, что увеличивается количество респондентов, которые ориентируются на длительную войну с агрессором, что полностью

сопоставимо с господствующими представлениями о желаемых особенностях победы.

Также отмечается, что более 80% опрошенных полагают, что нашей победой будет возвращение всех территорий Украины в границах 1991 года. Остальные содержательные варианты не набирают даже 5%.