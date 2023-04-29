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Опрос показал, что за несколько дней до коронации рейтинг Чарльза III падает

29 апреля, 2023 суббота
04:41
Мир

Рейтинг одобрения короля Великобритании Чарльза III снизился с момента его вступления на престол, но почти половина британцев по-прежнему считает, что он хорошо справляется со своими обязанностями.

Об этом свидетельствует опрос Ipsos, опубликованный за неделю до его коронации, пишет Reuters.

Опрос, опубликованный в пятницу, показал, что 49% населения считают, что Чарльз, который будет официально коронован 6 мая, хорошо справляется со своими обязанностями, в то время как 9% считают иначе. Почти треть респондентов не высказали ни того, ни другого мнения.

Уровень одобрения снизился с 61% в сентябре прошлого года, после того как он стал преемником своей матери королевы Елизаветы II.

"Когда до коронации остается менее двух недель, король Чарльз может быть рад узнать, что половина британцев считает, что он уже хорошо справляется со своими обязанностями, чему позавидовали бы недавние премьер-министры", - сказал Келли Бивер, исполнительный директор Ipsos в Великобритании и Ирландии.

Отдельный опрос Ipsos также показал, что 57% удовлетворены тем, как Чарльз выполняет свою работу, что на 8 процентных пунктов меньше, чем в мае прошлого года, когда проводился аналогичный опрос.

Когда речь зашла о том, кто из членов королевской семьи нравится публике больше всего, принцесса Уэльская Кейт заняла первое место, опередив своего мужа и наследника престола принца Уильяма, "любого из внуков короля" и сестру Чарльза принцессу Анну.

Среди самых любимых членов семьи были принц Гарри и его жена Меган, а также вторая жена короля Камилла, которая сейчас является королевой-консортом.

  • Напомним, король Чарльз ІІІ и королева Камилла открыли сцену "Евровидения-2023" в Ливерпуле.
Великобритания
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