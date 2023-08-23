Опрос: около 45% респондентов считают патриотизмом донатить и разговаривать на украинском, а 33% - служить на фронте

Об этом говорится в исследовании ко Дню Независимости "Представление о патриотизме и будущем Украины" Социологической группы Рейтинг.

"В вопросе, что считают признаками патриотизма, большинство опрошенных избрали варианты донатить и волонтерить (46%) и разговаривать на украинском языке (45%). Около трети отнесли к патриотизму служить на фронте, оставаться, работать и вести бизнес во время войны в Украине, больше четверти – интересоваться историей Украины", – говорится в материале.

Еще 9-14% опрошенных выбрали покупать украинские товары, потреблять украинский контент, заниматься общественной деятельностью. Чуть меньше – ходить в украинскую церковь, знать слова гимна и носить символику.

Патриотизм для опрошенных, проживающих сейчас в Украине, – это находиться, работать и развивать бизнес в условиях войны. Для беженцев за границей – это помогать финансово и волонтерам, исследовать ее историю, участвовать в общественной жизни, потреблять украинские продукты и контент. Общение на украинском языке патриотично для обеих групп.

Самые молодые выбирали донатить, волонтерить, служить на фронте, интересоваться историей Украины и привлекаться к общественной деятельности. Для людей среднего возраста патриотизм – это труд и бизнес в стране. Женщины видят патриотизм в помощи Украине и общении на украинском, мужчины – в службе на фронте и присутствии в стране.

Сообщается, что украиноязычным респондентам патриотично общаться по-украински, а русскоязычным – работать и развивать бизнес в Украине.

Фото: Скрин

Большинство опрошенных в Украине испытывают гордость, а беженцы за границей – эмоции грусти и страха

Гордость за Украину – самая распространенная эмоция среди респондентов – 74%. Грусть – вторая по частоте эмоция – 43%. 17% респондентов испытывают страх, когда думают о стране, 13% – гнев, 10% – радость, 7% – стыд, 5% – заинтересованность, 1% – безразличие.

Опрошенные, живущие в Украине, чаще гордятся ею. Беженцы за границей больше грустят и боятся. Гордость чаще выражали самые старшие опрошенные, а печаль и страх – люди среднего возраста. Женщины были более склонны к гордости, грусти и страху, а мужчины – к гневу, радости и стыду. Гордость чаще демонстрировали те, кто общается на украинском или на двух языках. Печалью чаще делились те, кто общается на русском.

Фото: Скрин