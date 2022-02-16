Опрос КМИС: "Европейская Солидарность" лидирует, отрыв от "Слуги народа" растет

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения , проведенного Киевским международным институтом социологии.



Если бы сейчас проходили выборы в Верховную Раду Украины, за "Европейскую Солидарность" готовы проголосовать 22,9% определившихся с выбором респондентов. С декабря поддержка "Евросолидарности" выросла на 3,1%.



За партию "Слуга народа" готовы голосовать 16,4% определившихся. С декабря поддержка партии "Слуга народа" снизилась на 2%.



"Если в декабре 2021 года разница между "ЕС" и "Слугой народа" была в пределах статистической погрешности (т.е. формально партии делили первое место), то сейчас "ЕС" имеет "чистое" первое место, а "Слуга народа" – второе место. ", – отмечают социологи.



Другие партии: "Родина" 11,5%, ОПЗЖ 10,1%, "Наши" 6,2%, "Умная политика" 5,8%. Другие политические силы получают гораздо меньше голосов.



Как известно, ранее социологические исследования КМИС и Центра Разумкова тоже показали первое место партии "Европейская Солидарность".



В частности, по данным опроса КМИС, проведенного 20-21 января, "Европейская Солидарность" имеет поддержку 18,9% среди определившихся с выбором. За партию "Слуга народа" – 13,7%.



По данным опроса Центра Разумкова, проведенного с 28 по 31 января 2022 года, за "Европейскую Солидарность" готовы голосовать 25,2% среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором. За партию "Слуга народа" – 18,4%.



Всеукраинский опрос "Мнения и взгляды населения Украины" (Омнибус) проводился Киевским международным институтом социологии в феврале 2022 года.



Полевой этап исследования длился с 5 по 13 февраля 2022 года. Всего в рамках исследования было проведено 2004 год интервью.



Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и дизайн-эффектом 1.1) не превышает 2.4%.