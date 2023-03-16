Опрос ЕС: большинство европейцев видят в России противника своих стран

Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейского совета по вопросам международных отношений, передают Politico.

Россия широко рассматривается европейцами как "противник" или "соперник", в то время как ЕС воспринимается как более сильный, чем до начала полномасштабного вторжения РФ. В среднем две трети опрошенных в 10 европейских странах считают Россию соперником своей страны, в то время как 40% видят ее слабее, чем до вторжения в Украину.

Позиция "врага" была самой сильной в Дании (82%), за ней следуют Эстония и Польша (обе – 79%), Великобритания (77%), Германия (69%), Испания (65%), Франция (59%), Португалия (57%) и Италия (54%). В Румынии 44% заявили, что Россия является противником или конкурентом.

Написавшие отчет политологи Иван Крастев и Марк Леонард утверждают, что по результатам опроса война в Украине создала три блока в Европе: "северные и восточные ястребы" (Эстония, Польша, Дания и Великобритания), где "большинство людей решительно поддерживают цели Киева в войне"; "неоднозначный Запад", состоящий из Франции, Германии, Испании и Португалии, где "мысли разделились по поводу того, как должна закончиться война".

И, наконец, "слабые южные звенья", Италия и Румыния, желающие, чтобы война закончилась быстро, даже если это приведет к территориальным потерям для Украины.