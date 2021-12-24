Опрос: более 67% украинцев против второго срока Зеленского на посту президента

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, проведенного по заказу Еспресо.TV.



Оценивая партию "Слуга Народа", которая позиционирует себя как "партия новых людей" в политике, 42,5% украинцев назвали ее хуже "старых" партий, 33% опрошенных не видят существенных различий. Также 14% граждан считают "Слугу Народа" "партией новых людей", которая производит положительные изменения в обществе.



Кроме того, 67,5% выступили против второго срока Владимира Зеленского на посту президента. Еще 18% полагают, что он должен баллотироваться повторно.







Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 ноября по 1 декабря 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2005 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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