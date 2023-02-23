Об этом идет речь в результатах опроса Eurobarometer.

"Граждане ЕС продолжают демонстрировать непоколебимую солидарность с Украиной. 91% респондентов соглашаются с оказанием гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

88% опрошенных европейцев поддерживают прием убегающих от войны людей в ЕС.

Оказание денежной поддержки Украине одобряют 77%, а финансирование ЕС закупки и поставки военной техники в нашей страны – 65%.

Введение экономических санкций против правительства России, компаний и физических лиц поддерживают 74% опрошенных.

Также европейцы продолжают выступать за запрет вещания российских государственных СМИ – 67%.

"В целом большинство европейских граждан 56% остаются довольны реакцией Европейского Союза на российское вторжение в Украину", - заключают социологи.