Опрос: 91% граждан ЕС поддерживают предоставление Украине гуманитарной помощи, а военной – только 65%
Предоставление Украине гуманитарной помощи поддерживает 91% опрошенных граждан Европейского Союза и только 65% одобряют финансирование военной поддержки
Об этом идет речь в результатах опроса Eurobarometer.
"Граждане ЕС продолжают демонстрировать непоколебимую солидарность с Украиной. 91% респондентов соглашаются с оказанием гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.
88% опрошенных европейцев поддерживают прием убегающих от войны людей в ЕС.
Оказание денежной поддержки Украине одобряют 77%, а финансирование ЕС закупки и поставки военной техники в нашей страны – 65%.
Введение экономических санкций против правительства России, компаний и физических лиц поддерживают 74% опрошенных.
Также европейцы продолжают выступать за запрет вещания российских государственных СМИ – 67%.
"В целом большинство европейских граждан 56% остаются довольны реакцией Европейского Союза на российское вторжение в Украину", - заключают социологи.
- С 24 февраля 2022 года за время полномасштабного вторжения России в Украину доверие граждан к президенту возросло с 36 до 90%, а к ВСУ – с 65 до 97%.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.23
Покупка 39.23Продажа 39.88
-
EUR
Покупка 41.15Продажа 42.07
- Актуальное
- Важное